Arabijengi pakotti 15-vuotiaan ruotsalaispojan tanssimaan alasti ostoskeskuksessa

Uhri oli myös ryöstetty, hakattu ja pakotettu suutelemaan tekijöiden kenkiä.

Oikeus Ruotsin Karlshamnissa on tuominnut 4 arabitaustaista nuorta miestä poikkeuksellisen nöyryyttävästä ryöstöstä, jossa 15-vuotias ruotsalaispoika pakotettiin tanssimaan alasti ostoskeskuksessa.

Arabit olivat raportin mukaan ympäröineet 15-vuotiaan pojan, ryöstäneet ja hakanneet tämän, sekä pakottaneet hänet riisumaan itsensä alasti. Poika pakotettiin polvistumaan ja suutelemaan arabien kenkiä samalla kun he puhuivat seksuaaliseen sävyyn hänen äidistään. Jengi oli lopulta pakottanut pojan menemään tanssimaan alastomana paikalliseen ostoskeskukseen.

Niin kuin rotumuukalaisten tekemissä tämänkaltaisissa rikoksissa on tyypillistä, he olivat tietysti kuvanneet kaiken.

Tekijät jäivät kiinni, kun yhden heidän sisko oli nähnyt videon rikoksesta ja tunnistanut sisaruksensa. Hän oli ottanut asian puheeksi tekijän kanssa, mikä johti väkivaltatilanteeseen Karlshamnin pääaukiolla ja vaati poliisin väliintuloa.

Oikeus näki 24-vuotiaan irakilaisen Ahmad Dawoodin jengin johtajana. Hänen puolustuksensa esitti diagnoosia lievästä älyllisestä kehitysvammaisuudesta perusteena lievän tuomion saamiseksi. Oikeus tuomitsi hänet 18 kuukauden vankeuteen laittomasta uhkauksesta, ryöstöstä ja pahoinpitelystä.

20-vuotias syyrialainen Mohamed Harba ja 18-vuotias libanonilaistaustainen Omar Merzi, tuomittiin samoista rikoksista. Harba sai 180 tuntia yhdyskuntapalvelua ja Merzi tuomittiin nuorisopalveluun. Neljäs alle 18-vuotias arabi tuomittiin myös nuorisopalveluun.

Jokaiselle tuomitulla on Ruotsin kansalaisuus, eli heitä ei voida karkottaa.

Lähde: Remix News

Lue lisää aiheesta: