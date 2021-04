Arabiperhe sai kunnalta kalliin huvilan mutta asiat menivät pieleen – nyt perhe on muuttanut pois ja talo hajalla

Libanonilainen arabiperhe tuli Tanskaan pakolaisina vuonna 1994. Nykyään perheessä on seitsemän lasta.

Suurperhe saapui 2000-luvun alussa Helsingørin kuntaan. Kaikki meni pieleen alusta alkaen ja perhe haluttiin karkottaa asunnosta.

Vuonna 2009 suurperhe muutti toiseen huoneistoon, mutta sielläkin kaikki meni nopeasti pieleen. Pian naapurusto kertoi rikotuista ikkunoista ja tappouhkauksista.

Joukkotappelun jälkeen perhe muutettiin pikaisesti uuteen kotiin. Mutta taas asiat menivät täysin pieleen.

Jotain oli tehtävä. Kunnassa oli myytävänä iso talo. Kaunis vanha talo oli entinen eläinlääkärin talo, joka oli palvellut myös kunnan pormestarin asuntona.

Kunta osti talon arabiperheelle noin 2,2 miljoonalla kruunulla. Talon remontti maksoi 850 000 kruunua.

Asiat menivät taas pieleen ja tontti muuttui slummiksi. Naapurit olivat epätoivoisia.

Talossa on ollut useita pieniä tulipaloja. Jätteet leviävät ympäristöön. Ikkunoita on rikottu ja aukot peitetty lastulevyllä. Kiinteistöllä on rottia. Pihamaalla seisoo useita rekisteröimättömiä autoja.

Nyt suurperhe on muuttanut pois huvilasta, jonka korjaus maksaa 350 000 kruunua. Lasku on lähetetty perheelle, mutta toiveet maksun saamisesta eivät ole kovinkaan korkealla.

Suurperheelle on osoitettu uusi koti, ja taas asiat näyttävät menevän täysin pieleen. Neljän kuukauden kuluessa perheestä on tehty viisi valitusta melusta.

Lähde Den Korte Avis.