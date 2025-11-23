Arabitaustainen nuoriso epäiltynä lasten hakkaamisesta rikkaiden vasemmistolaisten asuinalueella Saksassa

Ulkomaalaisten nuorisojengi on ottanut kohteekseen varakkaiden valkoisten vasemmistolaisten asuttaman naapuruston.

Hiljattain tapahtunut raaka pahoinpitely berliiniläisellä leikkikentällä on saanut aikaan kohuotsikoita Saksassa. Paikalliset asukkaat ovat kertoneet tekijöiden olevan arabitaustainen nuorisojengi, joka on aiheuttanut ongelmia Pankowissa, mikä on tilastojen mukaan varakkaiden etnisten saksalaisten asuinalue, jossa äänestetään vasemmistolaisia puolueita.

Pankowin asukkaat kuvailivat jo aiemmin kesällä arabitaustaisen nuorisojengin kuljeskelevan Paule-puistossa huutaen ja käyttäytyen uhkaavasti.

Ongelma oli kärjistynyt eräänä lauantaina noin kello kahdeksan aikaan illalla, kun jengi oli ottanut väkivaltansa kohteeksi paikallisella leikkikentällä olleet lapset, joista kaksi 13-vuotiasta oli saanut luunmurtumia ympäri kehoaan. Mukana ollut 11-vuotias oli onnistunut pakenemaan ja hälyttämään apua. Kaksi aikuista olikin tullut tilanteeseen väliin, jolloin hyökkääjät pakenivat mutta sieppasivat mukaansa toisen 13-vuotiaista uhreistaan.

Ensimmäinen 13-vuotias oli viety sairaalaan murtuneen nenän takia. Toinen siepattu poika lopulta löydettiin poliisin toimesta paikalliselta juna-asemalta vakavasti vahingoittuneena. Hänellä oli murtumia kasvoissaan ja toisessa kädessään. Myös hänen puhelimensa ja maksukorttinsa oli varastettu.

Kyseisen arabijengin kohteeksi joutunut Pankowin alue on yksi varakkaampien kansalaisten suosima asuinalue Berliinissä, jossa tilastojen mukaan äänestetään vasemmistolaisia ja maahanmuuttoa edistäviä puolueita. Sosiaalidemokraatit, vihreät ja vasemmistopuolue olivat yhdessä kahmineet 54 prosenttia kaikista Pankowin asukkaiden äänistä.

Pankow oli myös päässyt hiljattain lehtiotsikoihin paikallislehdissä, kun alueen asukkaat olivat esittäneet vahvaa vastustusta turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista vastaan alueelle. Viranomaiset olivat tapauksessa lopulta estäneet vastaanottokeskuksen rakentamisen vedoten paikallisen lepakkokannan suojeluun, joita rakennustyöt olisivat häirinneet. Tapausta oli pidetty taas yhtenä esimerkkinä rikkaista valkoisista vasemmistolaisista pakottamassa ”moninaisuutta teille, ei meille.”

Lähde: Remix News

