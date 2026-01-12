Arabitaustaiset miehet houkuttelevat tyttöjä huumeilla – 16-vuotias kuoli hotellissa

Wienin grooming-vyyhti laajenee – viranomaiset tutkivat 16-vuotiaan tytön kuolemaa.

Itävallan pääkaupungissa Wienissä on paljastunut jälleen uusi järkyttävä tapaus, jossa alaikäinen tyttö on menehtynyt epäillyn huumeiden yliannostuksen seurauksena. 16-vuotias tyttö löydettiin kuolleena hotellihuoneesta Stadthallen läheisyydestä 31. lokakuuta 2025. Viranomaiset julkaisivat tiedon tapauksesta vasta tammikuussa 2026.

Seksuaalinen hyväksikäyttö tutkinnan kohteena

Itävaltalaisen yleisradioyhtiö ORF:n mukaan poliisi tutkii mahdollisuutta, että tyttö olisi joutunut maahanmuuttajataustaisen hyväksikäyttöringin uhriksi. Uhrin epäillään saaneen huumeita ja mahdollisesti joutuneen seksuaalisen hyväksikäytön kohteeksi ennen kuolemaansa. Poliisi ei ole toistaiseksi julkaissut tarkempia yksityiskohtia tutkinnan keskeneräisyyden vuoksi.

Seitsemän kuollutta alaikäistä – huumeet ja hyväksikäyttö kytkeytyvät toisiinsa

Heute-sanomalehti raportoi, että pelkästään vuonna 2025 seitsemän alaikäistä, jotka olivat Wienin lastensuojelun huostassa, menehtyivät huumeiden käytön seurauksena. Useimmat uhreista olivat tyttöjä, jotka elivät epävakaissa kotioloissa tai sijaiskodeissa.

Salzburgin asema – groomingin uusi keskus?

Salzburgin nuorisopsykiatrian johtaja Belinda Plattner varoittaa, että erityisesti Salzburgin päärautatieasemasta on tullut houkutuspaikka ulkomaalaistaustaisille miehille, jotka lähestyvät 14–16-vuotiaita tyttöjä tarjoten heille huumeita ja lupauksia paremmasta elämästä Wienissä. Tyttöjä houkutellaan ilmaisilla kovilla huumeilla, kuten kokaiinilla ja metamfetamiinilla, ja aluksi heitä kohdellaan ystävällisesti – kunnes hyväksikäyttö alkaa.

Plattnerin mukaan kyse on kulttuurisesta arvomaailmasta, jossa eurooppalaisilla tytöillä ei ole arvoa: ”He ovat arvottomia, helposti manipuloitavia. Heidät houkutellaan asuntoihin, joissa tapahtuu toistuvasti seksuaalisia hyväksikäyttöjä.”

Poliittinen huoli kasvaa – FPÖ vaatii toimia

FPÖ:n sosiaaliasioista vastaava Salzburgin aluevaltuutettu Wolfgang Fürweger kertoi, että viranomaiset ovat keränneet useita todisteita alaikäisiin kohdistuvasta rikollisesta toiminnasta. ”Toimitimme rikospoliisille puolen tusinaa tapausta joulukuun alussa. Kehotamme kansalaisia: älkää vaietko, ilmoittakaa viranomaisille. Silmiemme edessä tapahtuu uskomattomia asioita.”

Grooming-vyyhti laajenee – aiemmat tapaukset järkyttävät

Vuonna 2021 13-vuotias Leonie raiskattiin ja murhattiin kolmen afgaanin toimesta.

raiskattiin ja murhattiin kolmen afgaanin toimesta. Vuonna 2022 kolme syyrialaista miestä huumasi ja raiskasi 14-vuotiaan tytön.

Vuonna 2025 kymmenen maahanmuuttajataustaista nuorukaista syytettiin 12-vuotiaan tytön hyväksikäytöstä – heidät kuitenkin vapautettiin ristiriitaisten todistusten vuoksi.

Viime vuosina on tullut ilmi useita tapauksia, joissa alaikäisiä tyttöjä on huumattu, raiskattu ja pahoinpidelty – usein ulkomaalaistaustaisten miesten toimesta. Uhrien kertomukset toistavat samaa kaavaa: lähestyminen rautatieasemalla, huumeet, epämääräiset asunnot, ja seksuaalinen hyväksikäyttö.

Lue lisää aiheesta: