Ari Järviö: Ranska – varoittava esimerkki

Varmasti hyvin monissa suomalaisten kahvipöytäkeskusteluissa on käsitelty Ranskan mellakointia, joka ei ole loppunut vieläkään. Siellä on menossa jälleen paikallinen ”black lives matter” ilmiö. Valitettavasti tämäkin mellakka on vain yksi muiden mellakoiden joukossa, joita on ollut Ranskassa. Sen sijaan, että oltaisiin annettu virkavallan tutkia ja mahdollisesti tuomita poliisi ampumisen takia, varsinkin maahanmuuttajataustaiset ovat aiheuttaneet jälleen suurta tuhoa eikä kuolemiltakaan ole vältytty. On jopa uutisoitu, että Ranska olisi ottanut käyttöön panssariajoneuvoja.

Pahinta tässä on se, että pelkään pahoin, etteivät ranskalaiset (eli valkoinen kantaväestö) tule ottamaan tästäkään opiksi. Jo pitkän aikaa sitten ranskalaiset on aivopesty hyväksymään, että heidän on hyväksyttävä kaikki, mitä tahansa maassa tapahtuukin. Vastustajia rangaistaan ankarasti mm. sakoilla, mustamaalauksilla, jopa vankilaan laittamalla, mutta ranskalaisvastaiset saavat riehua yllättävänkin vapaasti. Toki ranskalaisvastaisia pahantekijöitäkin pyritään rankaisemaan, mutta yleisellä tasolla Ranskan synkkään kohtaloon ja vakaviin lieveilmiöihin on alistuttu. Presidenttejä vaihtuu, mutta Ranskassa pysyy ranskalaisvastainen hirmuhallinto. Poliitikot tietävät olevansa syyllisiä jo vuosien takaa monikulttuurisuuteen ja siitä seuranneen ranskalaisten alennustilaan ja vallitsevaan sekasortoon, mutta sysäävät nämä mielellään muiden syyksi. Tämäkin mellakointi on kuulemma videopelien syytä. Ranskalaiset ovat olleet pitkään valkovenäläisten tavoin täysin voimattomia tekemään mitään maansa hyväksi. Ehkä ranskalaiset vielä heräävät ja varoittavat muitakin maita virheistään. Se onkin jo toinen juttu, että tapahtuuko mahdollinen herääminen ja vastarinta liian myöhään.

Toivon, että me suomalaiset ottaisimme ajoissa opiksi kalliiksi tulleista virheistä, joita Ranska on itselleen tehnyt. Se ei ainakaan auta asiaa, että meneillään olevasta mellakasta esimerkiksi Ylen toimittaja syyttää rakenteellisesta rasismista eli valehtelee. En suosittele nielemään mitään väitettä purematta, vaikka kyseessä olisi Ylen toimittaja. Kehotan pureutumaan juurisyihin ja rohkaisen katsomaan totuutta silmiin ja pyrkiä muuttamaan Suomen asioita jo nyt parempaan suuntaan, vaikka tänä päivänä vastustus on kovin suurta.

Ari Järviö

4.7.2023