Ari Järviö: Yleinen suomalaisvastaisuus – vakava uhka Suomelle

Käytännössä siitä lähtien, kun Perussuomalaiset ovat olleet hallituksessa, niin sosiaalisessa mediassa kuin valtamediassa on pyritty viemään nykyinen hallitus mahdollisimman ahtaalle Perussuomalaisten tähden.

Vilhelm Junnila ehti olla muutaman päivän elinkeinoministerinä, kun hän päätti erota, vaikka saikin hieman aiemmin eduskunnan luottamuksen. Kenties puolueessa luultiin, että ihmiset rauhoittuvat pian eron jälkeen. Kävikin niin, että puolueen vastustajien nälkä kasvoi syödessään ja painostaminen on ollut ennennäkemättömän raivoisaa. Perussuomalaisten toistuvat irtisanoutumiset rasismista ja äänestäjiensä pettämiset eivät ole auttaneet yhtään. Joukko, joka on osallistunut hallituksen vastustamiseen, on ollut avoimen suomalaisvastainen, poikkeuksellisen aggressiivinen, periksiantamaton ja laaja. Joukko mielenosoittajia sirppi ja vasara -lippuineen ja sateenkaarilippuineen on vaatinut kaikesta huolimatta hallituksen kaatoa. Moni julkisuuden henkilö, moni järjestö sekä valtamediat ovat liittyneet tähän seuraan. Valtamediat ovat erittäin ahkerasti, määrätietoisesti ja järjestelmällisesti julkaisseet suomalaisvastaista propagandaa kerätäkseen mahdollisimman suuren tukijoukon kaatamaan nykyistä hallitusta, siitäkin huolimatta, että hallituksessa yksikään puolue ei ole kansallismielinen vaan jokainen puolue on EU-myönteinen ja liberaali. Puolueet myös edistävät maahanmuuttoa ja hyväksyvät sateenkaariliikkeet.

On sanottu, että Suomi on jakautumassa kahtia, vähän niin kuin Yhdysvallat. On myös sanottu, että äärioikeisto aiheuttaa kahtiajakoa, vaikka itse asiassa äärivasemmisto ja heidän kanssa liittoutuneet kuten mediat ovat aiheuttaneet tämän pakottamalla mahdollisimman monia ihmisiä omaksumaan yhä enemmän heidän mielipiteensä ja arvonsa. Suomalaisvastainen äärivasemmisto ja muut, jotka ovat heidän kanssa liittoutuneet, pyrkivät siis ahkerasti hyvin eri tavoin saamaan tahtonsa läpi ja lisäämään poliittista voimaa vasemmistopuolueille. Tässä täytyy pystyä näkemään, että kyse on muustakin kuin puolueiden valtapelistä eduskunnassa. Perussuomalaisten kyykyttäminen kertoo siitä, että todelliset vallanpitäjät pitävät hallussaan ainakin medioita, laitoksia ja korkeita virkoja. Laajalla vallalla on helpompi hallita koko kansaa.

Siksi on tärkeää, että vaikka media, vasemmisto ja muu suvaitsevaisto olisivat kuinka äänekkäitä tahansa, heitä ei kannata myötäillä. Vastustaminen ei ole aina helppoa, mutta on aina hyvä pitää mielessä, että tätä menoa me suomalaiset omassa maassamme tulemme olemaan vähemmistö ja joudumme esimerkiksi Ranskan tavoin hyvin ahtaalle. Natsiksi syyttelyistä ei pidä välittää eikä rasismisyyttelyjen edessä pidä irtisanoutua rasismista. Venäjäkytköksistä syyttelyjen edessä pitää muistuttaa, että Venäjä itse vihaa kansallismielisyyttä, on antifasistinen ja ihannoi kommunismia ja punaisuutta. Meidän pitää puolustaa itseämme ja maatamme määrätietoisesti ja järkähtämättä, mahdollisimman yhtenäisenä joukkona eikä hävetä itseämme ja toisiamme syyttelyjen edessä. Meidän suomalaisten on aika ottaa itseämme niskasta kiinni ja keksiä keinot kääntää kelkkaa ennen kuin maamme muistuttaa lopullisesti hallinnoltaan vaikkapa Venäjää, joka on pyyhkinyt suomensukuiset kansat lähestulkoon pois.

Ari Järviö