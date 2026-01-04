Arman Alizad: Älä välitä sekopäistä Vilma!

Maastohiihtäjä Vilma Nissinen vertasi Vantaan Hakunilaa Mogadishuun. Ajan hengessä nousi hetkessä median avustuksella rasismikohu. Hiihtoliitto irtisanoutui ja Nissinen pyysi anteeksi.

Hiihtoliiton A-maajoukkueryhmän ulkopuolelta tulevan Vilma Nissisen paikka olympiakisoissa on vahva torstain Tour de Skillä saavutetun tuloksen jälkeen. Iltalehti kysyi viikonlopun Skandinavia cupiin viitaten, että kuinka paljon mieluummin Nissinen kilpailee Tourilla Italiassa kuin Vantaalla?

– Sata kertaa täällä mieluummin hiihdän kuin Suomen Mogadishussa. Voi olla norjalaisille pieni kulttuurišokki, vastasi Nissinen.

Hiihtoliitto irtisanoutui, Nissinen pyysi anteeksi

Suomen hiihtoliitto lähetti perjantaina tiedotteen, jossa se irtisanoutuu maajoukkuehiihtäjän lausunnosta. Nissisen lausunto ei edusta Hiihtoliiton kantaa, arvoja tai toimintaperiaatteita, eikä liitto hyväksy rasismia missään muodossa.

Iltalehden mukaan hiihtoliitto ja Nissinen ovat käsitelleet asiaa. Hiihtoliitto kertoo, että Vantaan kaupunki, Vantaan hiihtoseura ja Hakunilan urheilupuisto ovat tärkeitä kumppaneita sekä harrastajien liikuttajina että kilpailujärjestäjinä.

– Heti kilpailun jälkeen antamani kommentti oli sopimaton ja asiaton. Pyydän sitä vilpittömästi anteeksi, Nissinen sanoo Hiihtoliiton tiedotteessa.

Alizad: ”Sinulla ei ole mitään anteeksipyydettävää”

Toimittaja Arman Alizad otti lauantaina kantaa kohuun ja kummasteli sitä Instagramissa.

– Niin syvällä asuu rasismi liberaaleissa, että he eivät itsekään näe sitä.

Alizad lähettää viestin Nissiselle: – Älä Vilma Nissinen välitä näistä sekopäistä ja tämän hetken hulluudesta. Sinulla ei ole mitään anteeksipyydettävää. Minäkin hiihtäisin sata kertaa mieluummin alppiauringossa kuin Suomen Mogadishussa – tai pikku Odessassa tai Seattlen Chinatownissa.