Aseelliset mellakat Ranskassa – armeija mobilisoitu Dijoniin

Aiemmin viineistään ja eurooppalaisesta korkeakulttuurista tunnettu Dijon nousee nyt otsikoihin maahantuodun sodan näyttämönä. Kaupungissa taistelevat keskenään Tšetšenian ja Pohjois-Afrikan muslimit.

Aseina on nähty rynnäkkökivääreitä, haulikoita, pistooleja, macheteja, kirveitä, mailoja, nyrkkirautoja.

Verta, tajuttomia ihmisiä. Tulipaloja ja mustaa savua. Palaneita autoja.

Sotanäyttämö, jollaisia on totuttu näkemään uutiskuvissa kolmansista maista, on nyt Länsi-Euroopassa.

This is France June 2020. Armed Algerian immigrants who now have control over #Dijon

This is Sweden. This is Germany. This is UK…. it is only a matter of time.

The Fall of Europe. pic.twitter.com/WjWhi1bTAw

— Katie Hopkins (@KTHopkins) June 16, 2020