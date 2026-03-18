“Aseen hankinta on syyrialaisille normaali käytäntö”, puolustus selitti – oikeus oli eri mieltä

“Aseen hankinta on syyrialaisille normaali käytäntö” – puolustus selitti, oikeus ei niellyt selitystä.

Hollannin tuomioistuin on hylännyt 34‑vuotiaan syyrialaisen turvapaikanhakijan Mousa A.:n vapautuspyynnön tapauksen herätettyä vakavia epäilyjä jihadistisesta toiminnasta ja asehankinnoista. Mies pidätettiin marraskuussa Drontenin vastaanottokeskuksessa sen jälkeen, kun maan tiedustelupalvelu AIVD varoitti hänen etsivän aktiivisesti ampuma-asetta.

Syyttäjien mukaan miehellä oli poikkeuksellisen laaja verkko sosiaalisen median tilejä ja viestikanavia, joiden kautta hän levitti jihadistista materiaalia ja keskusteli aseista. Tutkijat löysivät viestejä, joissa käytettiin koodikieltä: “300 papua, 4 melonia ja rautaa” tulkittiin viittauksiksi ammuksiin, lippaisiin ja itse aseeseen. Myöhemmissä keskusteluissa mainittiin myös äänenvaimennin, Omroep Flevoland raportoi tuolloin.

Syyttäjien mukaan mies oli yhteydessä tuntemattomiin henkilöihin ja tiedusteli mahdollisuutta hankkia ase ja patruunoita. Kun poliisi lopulta pidätti hänet, hän yritti viranomaisten mukaan puukottaa yhtä poliisia. Vaikka varsinaista asetta ei ollut vielä hankittu, viranomaiset pitivät uhkaa niin vakavana, ettei pidätystä haluttu viivästyttää.

Puolustus: Aseista puhuminen on “syyrialaisille normaali käytäntö” – oikeus eri mieltä

Puolustus kiisti väitteet ja väitti, että aseista puhuminen on “syyrialaisille normaali käytäntö”, eikä keskusteluista pitäisi tehdä rikosoikeudellisia johtopäätöksiä. Miehen kerrottiin olevan sodan traumatisoima ja haluavan palata Syyriaan, missä hänen lapsensa asuvat Turkissa. Oikeudessa hän vakuutti ”rakastavansa hollantilaisia” eikä näkevänsä syytä tehdä iskua.

Tuomarit eivät kuitenkaan hyväksyneet selityksiä. He katsoivat, että miehen tileiltä löytynyt radikaali sisältö, asehankintayritykset ja pakenemisriski muodostivat riittävän perusteen jatkaa tutkintavankeutta.

