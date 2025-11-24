Aseiden omistusoikeutta vastustava demokraatti senaattori törsännyt miljoonia veronmaksajien rahoja aseistettuihin turvamiehiin

Aseiden tarjoama turvallisuus kuuluu eliitille, ei tavalliselle kansalle.
Yhdysvaltalainen senaattori, Raphael Warnock, on käyttänyt valtavia summia veronmaksajien rahaa aseistettuihin turvamiehiin uudelleenvalintakampanjansa aikana siitä huolimatta, että hän säännöllisesti ehdottaa rajoituksia kansalaisten aseidenomistusoikeuksille.
Pelkästään tämän vuoden tammikuun ja syyskuun välillä Warnock tuhlasi noin 360 000 dollaria palveluihin yksityiseltä turvamiesyritykseltä, joka tarjoaa sekä aseellista, että aseistamatonta turvamiespalvelua. Warnockin toimisto ei ole tehnyt selväksi, minkä tyyppisistä palveluista on kyse, mutta yritys itse kertoo käyttävänsä aseistettuja vartijoita ”poliittisten hahmojen” suojeluun.
Kokonaisuudessaan Warnock on törsännyt veronmaksajien rahoja omaan turvallisuuteensa 2,7 miljoonaa dollaria alkaen joulukuusta 2020.
Samalla kun Warnock itse nauttii aseistettujen vartijoiden suojelusta kansalaisten laskuun, hän on useaan otteeseen ajanut kongressissa aseiden omistusoikeuksien rajoittamista, kuten muun muassa sarjatuliaseiden täyskieltoa.
Aiemmin pappina työskennellyt Warnock käytti myös kirkollista asemaansa aseiden omistusoikeuksien vastustamiseen pitämällä saarnoja aiheesta seurakunnallensa. Hän oli esimerkiksi vuonna 2014 saarnassaan haukkunut Yhdysvaltojen ”Stand Your Ground” -lakeja, jotka antavat kansalaisille oikeuden käyttää tarvittaessa jopa tappavaa voimankäyttöä selvässä vaaratilanteessa sen sijaan, että heidän tulisi yrittää paeta tilanteesta. Pastori Warnockin mielestä oletettavasti kansalaisten tulisi juosta vaaratilanteesta karkuun itsepuolustukseen turvautumisen sijaan.
Turvallisuuspalvelujen ohella Warnock tykkää törsätä veronmaksajien rahoja myös limusiinilla ajelemiseen, johon hän onkin käyttänyt tänä vuonna yli 3000 dollaria.
