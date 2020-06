Asetusmuutos etenee – poliisin virkapuku saattaa saada muslimihuivin jo vuonna 2023

Virkapukuasetuksen muutoksella pyritään saamaan poliisivoimiin lisää vähemmistöryhmiin kuuluvia henkilöitä.

Toukokuun 19. päivä julkaistuun Sisäministeriön lainsäädäntösuunnitelmaan sisältyy sisäministeriön asetus poliisin virkapuvusta.

Hankkeessa tullaan selvittämään poliisin virkapuvusta annetun asetuksen muuttamista muun muassa siten, että poliisin virkapuvun yhteydessä olisi mahdollista käyttää uskonnollisia tunnuksia.

Hankkeen aikataulu ei ole vielä tiedossa, mutta mahdollisen asetusmuutoksen on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2023 aikana.

Asetusmuutoksella arvioidaan olevan vähemmistöryhmien yhdenvertaisuutta ja rekrytointia poliisin tehtäviin edistävä vaikutus.

Hanke on hallitusohjelman ja hallituksen lainsäädäntöohjelman mukainen, sillä hallitusohjelman mukaan ”Suomi on entistä tasa-arvoisempi ja yhdenvertaisempi”. Kaavailtu asetusmuutos on linjassa myös sisäministeriön konsernistrategian kanssa: ”Turvallisuuden tunne on korkea, pidämme luottamuksen viranomaisiin korkeana”.

Tulevasta muutoksesta vihjaili jo joulukuussa sisäministeri Maria Ohisalo (vihr.), joka kertoi haluavansa poliisivoimiin lisää vähemmistöjä, kuten muslimeja.

Islamilaisten asusteiden, kuten päähuivin puuttuminen poliisiunivormusta saattaa nykyisin olla este poliisiin hakeutumiselle.

Ohisalon mukaan luottamus poliisin ja kansalaisten välillä lisääntyisi, jos poliisivoimissa olisi enemmän vähemmistöryhmiin kuuluvia henkilöitä.