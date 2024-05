Asevelvollisuus on palaamassa Euroopan maihin

Saksa harkitsee asevelvollisuuden palauttamista. Mutta missä Euroopan maissa asevelvollisuus on käytössä?

Vaikka useat maat ovat ottaneet asevelvollisuuden uudelleen käyttöön, jotkut EU:n poliitikot toivoisivat, että se otettaisiin uudelleen käyttöön yhtenäisesti koko EU:ssa.

Ammattiarmeijat ovat alimitoitettuja kaikkialla maanosassa, kuten yhä useammat Euroopan maat toteavat. Viime viikkoina EU-johtajien lisäksi myös Saksan kristillisdemokraattisen puolueen johto on ottanut esille ajatuksen asevelvollisuuden palauttamisesta.

CDU hyväksyi toukokuun alussa pidetyssä puoluekokouksessaan ehdotuksen, jonka mukaan nuoret olisi velvoitettava palvelemaan tietyn ajan joko armeijassa tai yhteiskunnallisella sektorilla. Euroopan kansanpuolueen johtaja Manfred Weber antoi hiljattain samanlaisen lausunnon ja sanoi, että hän laajentaisi asevelvollisuuden koko maanosaan.

Saksa

Saksa lakkautti asevelvollisuuden vuonna 2011, ja se rakennettaisiin vähitellen uudelleen. Entinen asevelvollisuus otettaisiin uudelleen käyttöön vuoden mittaisena yhdyskuntapalveluna joko Bundeswehrissä tai jossakin yhteiskunnallisessa instituutiossa. Aloite avaisi myös naisille mahdollisuuden päästä armeijaan. Saksan hallitus ottaisi uudelleen käyttöön asevelvollisuuden useiden skenaarioiden pohjalta ja tekisi siitä pakollisen kaikille 18-vuotiaille.

Asevelvollisuus on pakollinen seuraavissa Euroopan maissa: Suomi, Ruotsi, Tanska, Viro, Latvia, Liettua, Itävalta, Kreikka ja Kypros.

Ruotsi

Ruotsi lakkautti pakollisen asevelvollisuuden 2009. Tämä oli virhe ja se korjattiin 2017, jolloin asevelvollisuus palautettiin. Monet pitävät esimerkkinä Ruotsin mallia, jossa kaikkien Pohjoismaiden kansalaisten, sekä miesten että naisten, on ilmoittauduttava ja samalla ilmoitettava halukkuutensa asepalvelukseen. Ruotsissa vain pieni osa täysi-ikäisistä todella värvätään armeijaan.

Saksa ei ole ainoa maa, joka pohtii uudelleen ajatusta asevelvollisuudesta, sillä Tanska suunnittelee naisten palvelukseen ottamista vuonna 2026.

Latvia ja Liettua

Latvia oli viimeisin maa, joka otti järjestelmän uudelleen käyttöön, ja kaikkien 18-27-vuotiaiden miesten on värvättävä vuonna 2023 uudelleen 11 kuukauden pakollisen palveluksen ajaksi, vain 16 vuotta sen lakkauttamisen jälkeen, kun taas naisille asepalvelus on vapaaehtoinen. Baltian valtion päätökseen vaikutti Venäjän ja Ukrainan sota. Liettua päätti vuonna 2015 ottaa käyttöön asevelvollisuuden myös geopoliittisen tilanteen vuoksi.

Suomi

Suomessa asevelvollisuuden kesto on 165, 255 tai 347 päivää. Suomen perustuslain mukaan jokainen suomalainen on maanpuolustusvelvollinen. Asevelvollisuus koskee 18−60 -vuotiaita miehiä ja myös naiset voivat hakea vapaaehtoisina palvelukseen. Asevelvollisen täytyy suorittaa joko aseellinen tai aseeton varusmiespalvelus tai siviilipalvelus. Varusmiespalveluksen aikana asevelvolliset saavat korkeatasoisen sotilaskoulutuksen. Varusmiespalveluksen suorittanut kuuluu Puolustusvoimien reserviin.

Suomessa varusmiespalveluksen jälkeen siirrytään reserviin. Miehistö on reservissä 50-vuotiaaksi asti ja kertausharjoituksia reservissä on korkeintaan 80 tai 150 päivää. Upseerit ja aliupseerit ovat reservissä 60-vuotiaaksi asti ja kertausharjoituksia on korkeintaan 200 päivää. Jokainen 18-60-vuotias kuuluu varareserviin.

Kreikka, Kypros, Tanska ja Itävalta

Kreikassa asevelvollisuus on pakollinen 19-45-vuotiaana, yleensä 9-12 kuukautta, pituus riippuu joukkojen tyypistä, ja Kyproksella se on pakollinen 18 vuotta täyttäneille. Tanskassa asevelvollisuus on samanlainen kuin Unkarin lakkautetussa järjestelmässä, jossa 18-vuotiaiden on suoritettava palvelus 4-12 kuukauden ajan, joka voidaan korvata siviilipalveluksella.

Itävallassa vuonna 2013 järjestetyssä kansanäänestyksessä yli 59 prosenttia väestöstä äänesti asevelvollisuuden puolesta, ja kaikkien miesten on suoritettava kahdeksan kuukauden palvelus, joka voidaan korvata myös siviilipalveluksella.

Lähde: Divány