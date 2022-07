Asiakkaan asema taksiliikenteessä heikentynyt – hinnat ovat nousseet jopa 40 prosenttia

Traficomin mukaan jopa yli tuhat taksilupaa saatetaan joutua peruuttamaan yrittäjäpätevyyden puuttumisen vuoksi.

Kuluttajaliitto on saanut vuonna 2018 paljon yhteydenottoja villiksi viidakoksi muuttuneen taksialan ongelmien vuoksi. Yhteydenotot koskevat palvelun saatavuutta, hintaa ja turvallisuutta.

Taksiuudistuksen myötä taksien saatavuus väheni erityisesti maaseudulla päivystysvelvollisuuden poistuttua.

Kuluttajaliiton pääsihteerin Juha Beurling-Pomoellin mukaan kuluttajat ovatkin joutuneet taksiuudistuksen myötä eriarvoiseen asemaan. Beurling-Pomoellin mukaan uudistuksen voittajia ovat kaupunkilaiset, jotka elävät puhelinsovellusten maailmassa ja osaavat vertailla taksihintoja.

– He pystyvät käyttämään kuluttajan valtaa eli vertailemaan ja valitsemaan itselleen mieluisen palvelun kaupungeissa. Heikommassa asemassa olevat kuluttajaryhmät, kuten maaseudulla asuvat vanhemmat ihmiset, ovat kuitenkin kärsineet, Beurling-Pomoell kertoo STT:lle.

Kuluttajaliiton mukaan ongelmat taksien saatavuudessa on korjattava erityisesti alueilla, joilla ei ole toimivaa joukkoliikennettä.

Matkojen hinnat ovat nousseet lyhyessä ajassa jopa 40 prosenttia

Vuonna 2018 toteutettu laaja taksiuudistus toi matkustajille monia vapauksia, kuten vapaan hinnoittelun. Uudistuksen jälkeen taksimatkojen hinnat ovat nousseet huomattavasti inflaatiota nopeammin.

Tilastokeskuksen kesäkuussa tekemän arvion mukaan hinnat ovat nousseet 30 prosenttia vuoteen 2015 verrattuna. Pohjois-Suomessa hinnannousu on ollut lähes 40 prosenttia.

Taksiliiton toimitusjohtajan Timo Koskisen mukaan taksialan nykyinen hinnoittelu perustuu ensisijaisesti markkinalogiikkaan.

– Kuluttajien valinnoilla on merkitystä. Sellaista palvelua tarjotaan, mitä halutaan ostaa, Koskinen sanoo. Koskinen kertoo, että jos halvoille takseille on paljon kysyntää, sitä palvelua tuotetaan. Jos taas moni asiakas kaipaa laadukkaampaa taksimatkustusta, tarjolle tuodaan enemmän laatua. Siitä, ovatko taksien hinnat todella nousseet, on monenlaista kantaa.

Taksiliiton Koskinen kyseenalaistaa väitteen, jonka mukaan taksimatkojen hinnat olisivat nousseet jopa 40 prosenttia. Koskinen muistuttaa, että esimerkiksi Uudellamaalla Kela-taksien hinnat ovat laskeneet vuoteen 2018 verrattuna.

Koskinen kertoo myös, että kesäkuussa 2018 Helsinki-Vantaan lentoasemalta pääsi taksilla Helsingin keskustaan 35-45 eurolla, kun nyt sinne pääsee kiinteällä 35-39 euron hinnalla.

Koskisen mukaan kesäkuussa 2018 kymmenen kilometrin matkasta kymmenessä minuutissa joutui maksamaan 22 euroa, kun nyt vastaavan matkan hinta on reilut 24 euroa.

Kuluttajaliitto myöntää, että markkinalogiikan toimiessa kuluttajat eivät suostu maksamaan palveluista liian korkeita hintoja. Pääsihteeri Beurling-Pomoellin mukaan logiikka toimii kuitenkin vain tiettyjen kuluttajaryhmien kohdalla. Hän kyseenalaistaa heikommassa asemassa olevien kuluttajien valmiuden vertailla taksihintoja.

– Jos puhutaan vaikka vanhemmasta henkilöstä, jolla on huonontunut kuulo ja heikentyneet kognitiiviset kyvyt, miten hän lähtee kilpailuttamaan takseja kovin tehokkaasti? Beurling-Pomoell kysyy.

Jopa yli tuhat taksilupaa jouduttiin peruuttamaan puuttuvan yrittäjäpätevyysvaatimuksen vuoksi

Seuraavat taksialan muutokset tulivat voimaan syyskuussa 2021, ja Tilastokeskuksen arvion mukaan samaan aikaan taksien hinnat hyppäsivät kertarysäyksellä keskimäärin viisi prosenttia.

Tuolloin tehtiin muutoksia taksien hinnoitteluun sekä taksimittareiden ja muiden laitteiden käyttöön. Viime vuoden lakiuudistuksessa myös palautettiin yrittäjäkokeen suorittaminen taksiluvan myöntämisen edellytykseksi. Uusia taksilupia ei enää myönnetä ilman yrittäjäpätevyysvaatimuksen täyttämistä. Taksiyrittäjille annettiin vuosi aikaa suorittaa koe, ja määräaika päättyi toukokuun lopussa.

Taksialaa valvova viranomainen Liikenne- ja viestintävirasto Traficom kertoo, että nyt on aloitettu kattavat valvontatoimenpiteet niiden luvanhaltijoiden osalta, jotka eivät täyttäneet yrittäjäpätevyysvaatimuksia määräaikaan mennessä. Toukokuun 2022 alussa kerrottiin, että 2 200 taksiluvan haltijalta puuttui pätevyyskelpoisuus.

– Tähän mennessä noin 550 luvanhaltijaa on joko laittanut asiansa kuntoon tai peruuttanut itse lupansa, ylijohtaja Kati Heikkinen Traficomilta kertoo STT:lle sähköpostitse.

Jos pätevyyspuutteita ei korjata asetetussa määräajassa, se johtaa taksiluvan peruuttamiseen. Selvityspyyntöjen määräajoista riippuen suurin osa lupien peruutuksista tehdään elokuun loppuun mennessä. Heikkisen mukaan ensimmäiset valvontalupien peruutukset on tehty heinäkuun toisesta viikosta alkaen.

Lupa peruutetaan, jos yrittäjäpätevyysvaatimus ei täyty. Heikkisen mukaan yrittäjäkokeita suoritetaan kuitenkin yhä enemmän.

– Tällä hetkellä näyttää siltä, että jopa yli tuhat lupaa joudutaan peruuttamaan. Tilanne selkiytyy aika piankin tämän kattavan valvonnan myötä, Heikkinen kertoo.

”Kuluttajalle pitäisi ilmoittaa, jos tehty tilaus ei johda palveluun”

Kuluttajaliiton mukaan taksien luotettavuus on kärsinyt taksiuudistuksen myötä. Kuluttajaliitto on saanut tietoa esimerkiksi Kanta-Hämeessä sattuneesta tilanteesta, jossa tuetun asumisen yksikön matkaa varten etukäteen tilattu taksi ei koskaan saapunut perille. Tämä ei ollut ensimmäinen kerta.

– Ei ole mitenkään harvinaista, että taksi ei tule, vaikka se on tilattu, Beurling-Pomoell kertoo ja korostaa ongelman koskevan myös Kela-takseja. Kuluttajaliitto vaatiikin, että kuluttajalle pitäisi ilmoittaa, jos tehty tilaus ei johda palveluun.

– Jos saatavuutta ei ole, siitä pitää ilmoittaa. Se on ehdoton minimi, Beurling-Pomoell linjaa. Taksiliiton Koskinen myöntää, että taksimarkkinat eivät ole uudistuksien jälkeen muuttuneet hyvään suuntaan.

– Järjestäytyneen taksialan mielestä muutos kuluttajan näkökulmasta ei ole ollut eduksi. Tämä on johtanut siihen, että yksittäisen kuluttajan on kovin vaikea ymmärtää tilannetta ja löytää itselleen hyvää ja sopivaa palvelua, Koskinen myöntää.

Tilanne on vaikuttanut siihen, että monet kuluttajat pyrkivät välttämään taksipalvelujen käyttöä.

– Taksiyrittäjien näkökulmasta tämä on äärettömän epäonninen tilanne. Lainkorjauksissa koetetaan nyt päästä takaisin sellaiseen luotettavaan, kohtuuhintaiseen ja kohtuulaatuiseen palveluun kaikkien yrittäjien osalta, Koskinen kertoo.

Ikäihmiset pitävät taksimatkustamista pelottavana

Kuluttajaliitto saa yhteydenottoja myös taksiliikenteen turvallisuushuolista. Monet ikääntyneet kuluttajat eivät ymmärrä, miten taksipalvelut toimivat, ja taksin tilaamista ja käyttöä pidetään pelottavana.

– Turvallisuusnäkökulmasta tulee säännöllisesti yhteydenottoja erityisesti vanhemmilta ihmisiltä. Pelätään, tuleeko kuski, joka osaa varmasti perille ja tunteeko hän alueen, Beurling-Pomoell kertoo.

Tällaisissa tilanteissa Beurling-Pomoell neuvoo etsimään tutun ja luotettavan taksinkuljettajan, jonka kanssa on päästy sopimukseen siitä, että hinnat ovat kohtuulliset.

– Voi vaikka kysellä tuttavilta, onko heillä tiedossa ketään hyvää taksikuskia, jonka tiedetään antavan hyvää palvelua kohtuullisella hinnalla. Kun luotettava taksinkuljettaja on löytynyt, hänelle kannattaa soittaa aina suoraan ja hyvissä ajoin. Parhaassa tapauksessa tällaisia luottokuskeja olisi hyvä olla alueelta tiedossa muutamia, Beurling-Pomoell ohjeistaa.

Taksiliiton Koskinen on samoilla linjoilla.

Koskisen mukaan kuluttajan pitää harkita, mistä taksipalvelunsa hankkii. Koskisen mukaan hyvän tilausvälityksen tai muun taksin tilaustavan löydyttyä kannattaa pysytellä siinä sen sijaan, että valitsee kyytinsä sattumanvaraisesti. Hintasääntelyn puuttuessa esimerkiksi Taksiliitolla ei ole keinoja hintojen rajoittamiseen.

– Kun liikennelupia myönnetään pienin kriteerein ja hinnat saavat olla mitä tahansa, silloin vaara on, että taksiasemalla on sellainen yrittäjä, jonka hinta on palveluun nähden kohtuuton.

– Kukaan ei voi asiakasta estää siihen taksiin menemästä kuin hän itse, Koskinen tiivistää.

Koskinen tuomitsee kuitenkin kuluttajien hyväksikäyttämisen. Hänen mielestään taksiyrittäjien ei pitäisi käyttää hyväkseen kuluttajan ymmärtämättömyyttä tai tietämättömyyttä vaatimalla kohtuutonta hintaa huonosta palvelusta.

Taksiuudistuksen toteuttamista pidetään liian radikaalina, nyt toivotaan askelta taaksepäin

Kuluttajaliiton mielestä lainsäädännöltä odotetaan ennen kaikkea selkeyttä, jotta ihmisten luottamus takseihin voidaan palauttaa. Beurling-Pomoellin mukaan lainsäätäjillä ja itse taksialalla on vielä valtava työ tehtävänä palauttaa kuluttajien luottamus taksialaan.

Hänen mukaansa voidaan olla tyytyväisiä vasta sitten, kun taksien saatavuus on parantunut ja kuluttajien luottamus taksialaan on palautunut.

– Ennen oli eri kunnissa usein vain yksi numero, mihin soitettiin, eikä hinta käytännössä voinut vaihdella. Se oli kuluttajalle hyvin yksinkertainen järjestelmä, vaikka siinäkin oli heikot puolensa. Uudistus kuitenkin meni radikaalisti toiseen äärilaitaan, että nyt pitäisi mennä takaisin päin kohti kultaista keskitietä, Beurling-Pomoell kuvailee.

