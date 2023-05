Asiantuntijat: Miten tekoäly muuttaa maailmaa vuoteen 2030 mennessä – vai tuhoaako se ihmiskunnan?

Vuoteen 2030 mennessä tekoäly voi hoitaa vanhuksia, tehdä elokuvia ja opettaa – tai se voi olla tuhonnut koko ihmiskunnan.

Nämä ovat kahdeksan yhdysvaltalaisen ja brittiläisen tekoälyasiantuntijan hyvin erilaiset ennusteet siitä, miten teknologia voi muuttaa elämäämme seuraavan vuosikymmenen aikana.

Tämä on seurausta siitä, että yhä useammat sääntelyviranomaiset vaativat, että tekoälyn kehitystä on hillittävä. Sen pelätään johtavan työpaikkojen menetyksiin ja tekevän ihmisistä täysin tarpeettomia.

Tekoälyteknologia voi kehittyä niin pitkälle, että se alkaa tuottaa kokonaisia elokuvia päivässä, ennustaa New Yorkissa asuva Apple TV:n ”Silo” scifi-sarjan käsikirjoittaja Hugh Howey.

DailyMail.com-sivustolle puhuessaan hän sanoi, että on vain ajan kysymys, milloin tekoälytyökalut pystyvät tekemään elokuvia.

”Minulla on ollut pääsy taidegeneraattoreiden alfa-versioihin jo muutaman vuoden ajan. Olen seurannut, miten nopeasti ne kehittyvät hyvin karkeista likimääräisistä kuvista niin hyvään fotorealismiin, ettei tekoälytaidetta voi enää erottaa valokuvasta”, hän sanoi.

”Generoidut elokuvat ovat nyt samassa alkuvaiheessa kuin mitä näin still-taiteen käyvän läpi noin kaksi vuotta sitten. On vain ajan ja laskentatehon kysymys, milloin elokuvia luodaan reaaliajassa.”

”Elokuvat ovat aluksi kauheita, mutta ne vain paranevat entisestään. Uskon, että ihmiset katsovat niitä ja innostuvat niistä, vaikka ne eivät olisikaan kovin hyviä. Samalla tavalla kuin me pidämme järjettömiä unelmiamme kiehtovina.”

”Nämä asiat vain paranevat, ja parannukset ovat pysyviä. Heidän ei tarvitse oppia uudelleen ja aloittaa alusta, kuten me teemme. Ne vain kehittyvät ja kehittyvät”, hän lisäsi.

Hänen kommenttinsa toistavat Avengersin ”Endgame”-elokuvan ohjaajan Joe Russon ennustuksia, joka ennusti viime kuussa, että tekoäly pystyisi tekemään elokuvia jo kahden vuoden kuluttua.

”Olen muutaman tekoälyalan yrityksen hallituksessa,” Russo kertoi viihdeuutissivusto Colliderille.

”Mahdollisesti tekoälyä voidaan käyttää tarinankerronnan suunnitteluun ja muuttamiseen.”

Lapset tekoälyopettajien opetuksessa

Tekoälyllä on myös mahdollisuus muuttaa koulutusalaa ja räätälöidä opetussuunnitelmia luokkien mukaan.

Lontoossa sijaitsevan Ravensbourne-yliopiston liiketoiminnan ja tietojenkäsittelyn johtaja tohtori Ajaz Ali esitti ennusteen.

Hänen mukaansa lapsilla voi pian olla oma henkilökohtainen tekoälyopettaja, joka antaa heille räätälöityjä oppitunteja niiden osa-alueiden mukaan, joissa heillä on vaikeuksia.

”Tämä voisi tapahtua jopa virtuaalitodellisuuslasien tai robottien avulla”, hän ehdotti.

”Voimme myös tulevaisuudessa nähdä tekoälyllä toimivia virtuaalisia opettajia, jotka antavat oppilaille henkilökohtaista palautetta ja tukea”, Ali sanoi.

”Seuraavien kymmenen vuoden aikana voimme nähdä tekoälyä hyödyntäviä virtuaaliluokkahuoneita, jotka voivat luoda entistä syvällisemmän ja vuorovaikutteisemman oppimiskokemuksen.”

Tekoälyn odotetaan täydentävän nykyisiä perinteisiä opetusmenetelmiä sen sijaan, että se korvaisi opettajat kokonaan.

Tällä hetkellä saatavilla olevat tekoälyalustat, kuten ChatGPT, voivat jo luoda opettajille tietylle luokalle räätälöityjä opetussuunnitelmia.

Tekoäly tuhoaa koko ihmiskunnan?

Vaikka tekoälyn uskotaan ”parantavan elämänlaatua suunnattomasti”, asiantuntijat varoittavat, että se voi myös tuhota ihmiskunnan vuoteen 2030 mennessä.

Maailmanlopun ennustajien joukossa on Yhdysvalloissa asuva juutalainen tekoälyn ja teknologisen singulariteetin tutkija Eliezer Shlomo Yudkowsky. Hän on ”itseoppinut”, eikä hän ole käynyt lukiota tai opiskellut yliopistossa. Yudkowsky on ”lyönyt vetoa 100 dollarin edestä, että ihmiskunta häviää kokonaan 1. tammikuuta 2030 mennessä”.

Kalifornian Berkeleyssä sijaitsevan Machine Intelligence Research Instituten tutkija on yksi äänekkäimmistä asiantuntijoista, jotka varoittavat tekoälystä.

ChatGPT:n valmistaja OpenAI on nettikeskustelurobotin menestyksen jälkeen sijoittanut 1X-yritykseen, joka valmistaa humanoidirobotteja, jotka on suunniteltu tekemään ihmisten töitä.

Aikaisemmin tänä vuonna Yudkowsky kertoi Time-lehdessä: ”Jos joku rakentaa liian voimakkaan tekoälyn, odotan, että nykyisissä olosuhteissa jokainen ihmislajin jäsen ja kaikki biologinen elämä maapallolla kuolee pian sen jälkeen.”

”Todennäköinen seuraus siitä, että ihmiskunta joutuu kohtaamaan yli-inhimillisen älykkyyden, on totaalinen menetys.”

”Kelvollisia metaforia ovat esimerkiksi: 10-vuotias yrittää pelata shakkia Stockfish 15:tä vastaan, tai 11. vuosisata yrittää taistella 21. vuosisataa vastaan tai Australopithecus yrittää taistella Homo sapiensia vastaan.”

Yudkowsky toteaa, että tekoäly voi hävittää ihmiskunnan, jos sen älykkyys ylittää ihmisen ja jos se kehittää silloin erilaisia arvoja ja tavoitteita kuin ihminen.

Muita johtavia asiantuntijoita, jotka sanovat tekoälyn voivan ”tuhota sivilisaation”, ovat muun muassa miljardööri Elon Musk ja edesmennyt brittiläinen teoreettinen fyysikko ja kosmologi Stephen Hawking – vaikka he eivät väitäkään, että kaikki ihmiset tuhoutuisivat vuoteen 2030 mennessä.

Musk on jo vuosia varoittanut tekoälystä ja varoitti viime kuussa, että se voi tuhota sivilisaation – vaikka hän vihjaakin, ettei tekoäly tuhoa ihmistä kokonaan, koska olemme ”mielenkiintoinen” osa maailmankaikkeutta. Hän väitti, että tekoäly olisi huomattavasti älykkäämpi kuin ihminen vuoteen 2030 mennessä.

Hawking varoitti aikoinaan, että tekoäly voisi ”lähteä liikkeelle itsestään ja suunnitella itseään yhä nopeammin uudelleen, minkä jälkeen biologisen evoluution rajoittama ihminen ei pysyisi perässä.”

”Saatamme joutua kohtaamaan älykkyyden räjähdysmäisen kasvun, joka lopulta johtaa koneisiin, joiden älykkyys ylittää meidän älykkyytemme enemmän kuin meidän älykkyytemme ylittää etanoiden älykkyyden.”

Maailmantalouden arvo kasvaisi lähes viidenneksellä?

Asiantuntijoiden mukaan tekoäly voi lisätä maailmantalouden arvoa 15,7 biljoonalla dollarilla vuoteen 2030 mennessä, mikä on enemmän kuin Intian ja Kiinan talouksien arvo yhteensä ja viidenneksen enemmän kuin nykyisin.

Ennusteen tekivät Lontoossa sijaitsevan neljän suuren tilintarkastusyrityksen PwC:n analyytikot.

Heidän mukaansa tämä johtuu ”entistä parempien ja yksilöllisempien tuotteiden kehittämisestä, mikä saa aikaan kuluttajalähtöisen noususuhdanteen”.

PwC totesi tammikuussa julkaistussa tutkimuksessa: ”Tutkimuksemme osoittaa myös, että 45 prosenttia kokonaistaloudellisesta voitosta vuoteen 2030 mennessä tulee tuotteiden parannuksista, jotka lisäävät kuluttajien kysyntää.”

”Tämä johtuu siitä, että tekoäly lisää tuotevalikoimaa, jonka personointi, houkuttelevuus ja kohtuuhintaisuus lisääntyvät ajan myötä.”

Energiakriisin ratkaiseminen

On myös esitetty, että tekoäly voisi auttaa ratkaisemaan maailman energiakriisin vuoteen 2030 mennessä.

Viimeisin energiakriisi sai alkunsa Ukrainan sodasta, joka johti fossiilisten polttoaineiden tuonnin estämiseen Venäjältä ja kysynnän äkillisestä kasvusta koronapandemian jälkeisen taloudellisen elpymisen aikana.

Lisäksi on käynnissä erillinen energiakriisi, jossa pyritään asteittain siirtymään energiantuotannossa uusiutuviin energialähteisiin ilmaston lämpenemisen rajoittamiseksi.

ChatGPT:n kehittäneen, San Franciscossa Kaliforniassa toimivan OpenAI:n perustaja Sam Altman on sanonut, että vuoteen 2030 mennessä tekoäly ratkaisee kriisin.

Vuonna 2021 hän sanoi twiitissään: ”Tulevaisuus voi olla niin hyvä, että kenenkään meistä on vaikea kuvitella sitä.”

”Perusnäkemykseni on, että meillä on ”rajaton” älykkyys ja energia, ja kaikki se avautuu. Uskon, että saamme nämä ennen kuin tämä vuosikymmen on ohi.”

Hän ehdotti, että tekoäly tekisi tämän auttamalla kehittämään ydinfuusiota, joka on tapa vapauttaa atomeista energiaa käytettäväksi ja joka ei tuota pitkäikäistä ydinjätettä. Sulaminen näissä laitoksissa on myös käytännössä mahdotonta.

Kaliforniassa sijaitsevan Lawrence Livermoren kansallisen laboratorion tutkijat tekivät viime vuoden lopulla läpimurron tämän järjestelmän kehittämisessä käynnistämällä ydinfuusioreaktion, joka johti nettoenergiavoittoon.

Ihmisen älykkyyden tason saavuttaminen ja ihmisen tekemän työn katoaminen

Ennusteiden mukaan tekoäly voisi saavuttaa ihmisen kaltaisen älykkyyden vuoteen 2030 mennessä.

Varoitusten antajien joukossa on muun muassa Googlen entinen insinööri Ray Kurzweil, tunnettu futuristi, joka väittää ennustusten onnistumisprosentiksi 86 prosenttia.

Puhuessaan konferenssissa Austinissa, Texasissa vuonna 2017 hän sanoi: ”Vuosi 2029 on johdonmukainen ennustamani ajankohta, jolloin tekoäly läpäisee pätevän Turingin testin ja saavuttaa näin ollen ihmisen älykkyyden tason. Tämä on myös yksi niistä päivämääristä, jonka olen ennustanut.”

Hän oli aiemmin sanonut, että vuonna 2014 tietokoneet ”saavuttaisivat saman tason ihmisten kanssa” ja pystyisivät flirttailemaan, kertomaan vitsejä ja tarinoita.

Jo nyt ollaan yhä enemmän huolissaan siitä, että tekoäly johtaa tuhansiin irtisanomisiin, kun yritykset alkavat käyttää teknologiaa täyttääkseen työpaikkoja, joissa aiemmin työskenteli ihmisiä.

Erityisessä vaarassa ovat muun muassa lakimiehet, henkilökohtaiset avustajat ja kielenkääntäjät.

Ennustaa ja hoitaa terveydenhuollon ongelmat?

Terveydenhuollossa tekoäly voisi ennustaa ongelmia ennen kuin ne ilmenevät vuoteen 2030 mennessä, sanoo tekoälyasiantuntija Simon Bain, Kalifornian San Josessa sijaitsevan OmniIndex-ohjelmistoyrityksen perustaja ja toimitusjohtaja.

Bain uskoo, että tekoälyn tulevaisuus on palvelut, jotka on rakennettu vastaamaan erityistarpeisiin.

Hän lisää kuitenkin, että nämä tulevat olemaan hyvin erilaisia kuin nykyiset tekoälyt, kuten ChatGPT.

Bain sanoi: ”Vuoteen 2030 mennessä tekoäly voi ennustaa tulevia terveydenhuollon ongelmia asiantuntijoiden avulla, jotka käyttävät erikoistyökaluja.”

”Tämä johtuu siitä, että tekoälyn tulevaisuus tulee olemaan palveluja, jotka vastaavat suoraan erityistarpeisiimme – nopeasti ja helposti. Eli kerromme sille, mitä haluamme, ja se antaa sen meille.”

Hän lisäsi: ”Tämä tulevaisuus EI saisi perustua nykyiseen valtavirtaan kuuluvaan generatiiviseen tekoälyyn (kuten ChatGPT:ssä tai Googlen Bardissa), sillä siinä käytetään teknologiaa vain sisällön uudelleen pureskeluun ja uudelleenkäyttöön.”

”Miksi repiä Mona Lisa kappaleiksi ja luoda rajattomasti samanlaisia mutta ”ainutlaatuisia” muotokuvia?”

”Vaikka se voi olla kiehtovaa ja vaikuttavaa ja hauska profiilikuva, niin se on tuhlausta. Ja se on vaarallista, koska se on vain oman historiallisen sisältömme virheiden, ennakkoluulojen ja rajoitusten toistamista.”

Tekoäly hoitaisi vanhukset?

Seuraavan vuosikymmenen aikana tekoäly saattaa ottaa hoitaakseen suuren osan vanhusten hoidosta.

Lontoossa sijaitsevan teknologiayrityksiin keskittyvän PR-yrityksen Gallium Venturesin perustaja Heather Delaney teki ennusteen osoittaen samalla ElliQ:n kaltaisten hoivarobottien syntymistä.

Pöytälampun näköinen robotti voi auttaa torjumaan yksinäisyyttä vanhemmalla iällä ja pitämään ihmiset ajan tasalla kalentereistaan.

Se toimii oppimalla henkilön kiinnostuksen kohteet, toiveet ja päivittäiset rutiinit, jotta se voi selvittää, milloin hän on käytettävissä ja kysyä kysymyksiä tai ehdottaa ennakoivasti aktiviteetteja, joista hän voisi pitää. Se myös muistuttaa iäkkäitä ihmisiä heidän päivittäisestä aikataulustaan ja siitä, milloin heidän on otettava lääkkeensä, ja auttaa varmistamaan, etteivät he unohda ottaa lääkkeitä.

Delaney sanoi DailyMail.comille: ”Odotan, että teknologian suunnittelussa lisääntyy vanhusten auttaminen, tukeminen ja yleisesti elämänlaadun parantaminen.”

”Vanhainkodeissa luotetaan enemmän teknologiaan, jolla seurataan ja arvioidaan yhteisön terveyttä ja hyvinvointia, kun taas omissa yksityiskodeissaan asuvat riippuvat enemmän teknologiasta, jolla ylläpidetään heidän kotiaan ja pidetään heidän terveytensä kunnossa.”

”Ajan myötä teknologian odotetaan kehittyvän nykyisin saatavilla olevaa 250 dollarin ElliQ-robottia pidemmälle.”

”Iäkkäät ihmiset hyväksyvät sen todennäköisemmin myös koteihinsa, koska he ovat kasvaneet teknologian parissa, toisin kuin nykyiset sukupolvet, jotka todennäköisesti välttelevät laitteita.”

Lähde: Daily Mail