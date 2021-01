Asumisen päästöjen vähentäminen ei toimi – sadan miljoonan verorahat valuvat hukkaan

Hallitus on varannut sata miljoona euroa käytettäväksi asumisen energiatehokkuuden parantamiseen 2020-22 siinä toivossa, että myös päästöt vähenisivät. Tuen myöntämisen laskentaperusteiden takia tavoite jää saavuttamatta.

Tukea myönnettäessä huomioidaan rakennuksen rakentamisajankohdan tilanne, ja verrataan nyt suunniteltua parannusta siihen. Jos alun perin hiilellä lämmitetty taloyhtiö siirtyy nyt uusiutuvasta kaukolämmöstä maalämpöön, tuen perusteena pidetään edelleen alkuperäistä lämmitysmuotoa, eli kivihiililämmitystä. Rahaa myönnetään siis sen perusteella, mitä remontteja rakennukseen on koko sen elinkaaren aikana tehty.

Yhteiskunnan rahaa ohjataan nyt myös sellaisiin toimiin, jotka eivät paranna rakennusten energiatehokkuutta eivätkä ne myöskään vähennä Suomen tai EU:n päästöjä.

– Energia-avustusten laskentatavassa on perustavanlaatuinen vääristymä, toteaa Energiateollisuuden asiantuntija Mirja Tiitinen.

Avustuksia on perusteltu hallitusohjelman kirjauksella ”Toteutetaan toimenpidekokonaisuus, jolla tuetaan hiilijalanjäljen pienentämistä asumisessa, parannetaan olemassa olevan rakennuskannan energiatehokkuutta ja tuetaan siirtymistä päästöttömään lämmöntuotantoon.” Käytännössä tavoite ei toteudu.

Esimerkiksi jos rakennus on rakennettu vuonna 1920 koksilämmitteisenä, vuonna 1940 vaihdettu puulämmitteiseksi, vuonna 1965 on siirrytty öljylämmitykseen ja edelleen vuonna 1980 kaukolämpöön, vertailukohtana on edelleen sata vuotta sitten vallinnut tilanne. Jos rakennus nyt irtautuu kaukolämmöstä ja siirtyy maalämpöön, ”energiatehokkuuden paraneminen” lasketaan vertaamalla ”uutta” rakennusta vuoden 1920 toteutukseen. Laskennan pohjana on esimerkissä se, että fossiilinen koksi korvataan maalämmöllä, vaikka todellisuudessa kyse on kaukolämmön korvaamisesta. Kaukolämpö on monin paikoin hiilineutraalia jo nyt, lähitulevaisuudessa laajemminkin.

– Irtautuminen kaukolämmöstä ei ole ilmastoteko, toteaa Energiateollisuus ry:n toimitusjohtaja Jukka Leskelä ja jatkaa, että verorahojen haaskaaminen nykyisiin tukiin on vastuutonta.

Tuki on tarkoitettu asuinrakennusten energiatehokkuuden parantamiseen, mutta nykyisillä kriteereillä rahat valuvat myös sellaisiin toimiin, joilla ei ole päästöjä vähentävää vaikutusta.

– Nyt on mahdollista, että monilla tuen piirissä olevilla hankkeilla päästöjä ei vähennetä juuri lainkaan, vaikka tukea voi investointiin saada jopa 50 prosenttia, Tiitinen toteaa