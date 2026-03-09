Atrian kyselytutkimus: Suomalaiset ovat huolissaan ruuantuotannon jatkuvuudesta Suomessa

Atrian teettämässä kyselytutkimuksessa 73 prosenttia suomalaisista kertoo olevansa huolissaan suomalaisen ruuantuotannon siirtymisestä ulkomaille.

Atrian Suomalainen ruoka -kyselytutkimus selvitti suomalaisten ajatuksia ruuasta ja sen tuotannosta. Vastauksissa nousi esiin huoli suomalaisen ruuantuotannon siirtymisestä ulkomaille.

”Epävarmoina aikoina ihmisistä tuntuu tärkeältä, että Suomi pystyy tuottamaan ruokansa itse”, arvioi Atrian vastuullisuusjohtaja Merja Leino.

”Suomalaisten huoli on kasvanut epävarman 2020-luvun aikana. Geopoliittinen tilanne on muuttunut vakavaksi, maatalousyrittäjien hankalasta asemasta on uutisoitu paljon ja jauhelihan saatavuus on puhuttanut ihmisiä”, Leino summaa keskeisimpiä syitä.



Leino pitää myös hyvänä, että aihe herättää ihmisissä tunteita. Suomalainen maatalous on murroksessa, ja nyt tehdään valintoja, jotka vaikuttavat suomalaisen ruuan asemaan tulevaisuudessa.

”On tärkeää huolehtia siitä, että maatilat pysyvät elinvoimaisina ja suomalaista ruokaa on saatavilla jatkossakin. Maatiloilla tarvitaan lähivuosina paljon nuoria tuottajia ja kykyä investoida tulevaisuuteen.”

Missä tuotteissa suomalaisuus on tärkeintä?

Suomalaiset uskovat vahvasti vaikutusmahdollisuuksiinsa kuluttajina. Jopa 78 prosenttia kyselytutkimuksen vastaajista uskoo, että omilla valinnoillaan voi vaikuttaa suomalaisen ruuantuotannon jatkumiseen.

”Suomalaiset ymmärtävät hyvin roolinsa ja vastuunsa. Tuotteet pysyvät kauppojen valikoimassa vain, jos niitä ostetaan. Ruuantuotannon kannalta jokainen valinta kertoo, millaista ruokaa ja tuotantoa kuluttajat haluavat tukea.”

Missä tuoteryhmissä sitten tartumme todennäköisimmin suomalaiseen? Viiden kärki on kananmunat, liha, kana, maitotuotteet sekä leipä- ja muut viljatuotteet.

”Näissä tuotteissa halutaan olla varmoja laadusta ja turvallisuudesta. Ihmiset luottavat siihen, että Suomessa koko arvoketju pellolta kauppaan tehdään avoimesti ja läpinäkyvästi”, Leino sanoo.

Tutkimuksessa myös kysyttiin, mitkä ovat ihmisille tärkeimmät syyt valita suomalaista ruokaa. Kolme tärkeintä ovat tuotteiden puhtaus ja luonnollisuus, suomalaisen työllisyyden tukeminen ja korkea laatu.



Atrian Suomalainen ruoka -kysetutkimuksen toteutti Taloustutkimus tammikuussa 2026. Siihen vastasi 1 103 suomalaista, jotka ovat iältään 16–80-vuotiaita ja asuvat kattavasti ympäri Suomea.