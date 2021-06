Auditoija EU-rajavalvontaviranomaisesta: Frontex ei ole kykenevä hoitamaan tehtäviään

Euroopan unionin rajavalvontaviranomaiselle annetaan lisätehtäviä, kuten enemmän roolia siirtolaisten karkotuksessa. Samaan aikaan Frontex ei selviä edes tehtävistä, jotka sille annettiin viisi vuotta sitten.

EU ryhtyi poliittisen paineen alla vahvistamaan Frontexia vuoden 2015 jälkeen, jolloin Eurooppaan saapui yli miljoona laitonta siirtolaista.

Frontexista on tarkoitus tulla suurin ja eniten rahoitettu EU-virasto, jolla on noin 10 000 virkailijaa ja jonka vuotuinen budjetti on noin 900 miljoonaa euroa. Vuonna 2005 virastolla oli 45 työntekijää.

Johtava auditoija Leo Brincat kertoi, että ”Frontex ei tällä hetkellä täytä tehtäviään tehokkaasti, ja huomasimme, että tämä on vieläkin huolestuttavampaa aikana, jolloin Frontexin vastuuta lisätään.”

Auditoijien mukaan Frontexin tuki EU-jäsenvaltioille ei ole ”riittävää laittoman maahanmuuton ja rajat ylittävän rikollisuuden torjumiseksi”.

EU-maat ja Euroopan komissio sopivat vuonna 2016 Frontexin uudesta toimeksiannosta, jonka mukaan virastosta piti tulla virallisesti Euroopan raja- ja merivartioviranomainen.

Viraston päätehtävinä oli hallita laitonta maahantuloa EU-ulkorajojen kautta ja auttaa vähentämään rajat ylittävää rikollisuutta.

Vuonna 2019 toimeksiantoa taas päivitettiin, jolloin perustettiin pysyvä joukko, jonka on määrä kasvaa 10 000 virkailijaan vuoteen 2027 mennessä. Uuden toimeksiannon perusteella Frontex voi sijoittaa rajavartijoita EU:n ulkopuolisiin maihin ja auttaa vastentahtoisten siirtolaisten karkotuksessa.

Brincat kertoi, että auditoijat havaitsivat jo ennen näiden lisätehtävien asettamista, että ”Frontex nieli enemmän kuin pystyi pureskelemaan”.

Brincatin mukaan monet EU-maat pelkäävät, että heidän parhaat rajavartijansa ja tullivirkailijansa saattavat siirtyä Frontexiin, mikä kuluttaa kansallisia resursseja ja pakottaa EU-maat kalliisiin rekrytointeihin.

Frontexin edustaja Chris Borowski myönsi, että virasto on ”kokenut massiivisen muutoksen, joka olisi haastanut kaikki organisaatiot, etenkin COVID-pandemian aikana”, mutta se on edelleen sitoutunut tehtäväänsä vaikeuksista huolimatta.

Lähde Kathimerini.