Auri Saarelainen: Venäläisten kiinteistökaupat perattava

Kansalainen julkaisee Auri Saarelaisen mielipidekirjoituksen:

Talvi- ja jatkosodassa isänmaan joka sentistä ja sen itsenäisyydestä maksettiin verellä. Itsenäisyyden hinta oli valtava: lähes sata tuhatta kuollutta suomalaista, menetettyä maata, palaneita koteja. Historiastamme huolimatta olemme olleet jo pitkään järjettömän sinisilmäisiä ja herkkäuskoisia. Suomesta on voinut jo pitkään ostaa ruplarahoitteisesti kiinteistöjä ja maata, jopa strategisesti tärkeiden kohteiden läheltä. Tällaisia ovat esimerkiksi puolustusvoimat, energiainfra ja merkittävät liikenneyhteydet. Nyt viimeistään on aika laittaa kiinteistökaupalle stoppi ja pitää maa kansallisissa käsissä.

Enää ei riitä, että ennaltaehkäistään ja estetään. Venäjä on ollut aina uhka, ja viime aikoina uhka on vain konkretisoitunut. Suomen turvallisuutta on vahvistettava. Sofia Vikman (Kok.) ehdotti joulukuussa, että 600 venäläisten lähivuosien kiinteistökauppaa pitää tutkia taannehtivasti, mielestäni se on vähintä, mitä voimme tehdä. Meidän täytyy laittaa Suomi etusijalle ja selvittää, kuinka kiinteistöt tarvittaessa pakkolunastetaan takaisin kansallisiin käsiin.

Syksyllä 2022 kiinteistökauppa on vain kiihtynyt. Tällainen kehitys on pysäytettävä. Mallia voi ottaa esimerkiksi Kanadasta, joka aikoo estää ulkomaalaisten sijoittajien kiinteistöostot kokonaan. Kiinteistöt, tontit ja luonto ovat osa Suomea, ja sellaisina tärkeitä tekijöitä sekä huoltovarmuuden että turvallisuuden kannalta. Minun Suomessani Venäjän kaltaiselle roistovaltiolle ei anneta tuumaakaan lisää elintilaa, varsinkaan kotimaastamme.

Meillä on vain yksi Suomi ja sen puolustamiseen tarvitaan rohkeita, isänmaallisia tekoja.

Meidän on osaltamme osallistuttava lännen talkoisiin ja pysäytettävä Venäjä. Vain niin me voimme suojella läntistä kulttuuria, demokratiaa, oikeusvaltiota sekä Suomen kansaa ja maata.

Auri Saarelainen

Kaupunginvaltuutettu & kaupunginhallituksen jäsen (Valkeakoski)

Eduskuntavaaliehdokas, Pirkanmaa

Perussuomalaiset rp.