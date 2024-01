Auschwitzin matkan jälkeen: Elon Musk kiristää X:n sensuuria

Elon Muskin sosiaalisen median alusta Twitter/X lupaa torjua ”antisemitismiä ja vihaa” omistajansa Auschwitzissa tekemän vierailun jälkeen.

Maailman rikkain mies Elon Musk on joutunut esittämään nöyryyttävän anteeksipyynnön, kun häntä on syytetty ”antisemitismin edistämisestä”.

Maanantaina hän vieraili Auschwitzissa – kipaan pukeutuneena – juutalaisaktivistien kanssa, mitä kriitikot kuvaavat alistumisrituaaliksi.

Kun Musk osti X:n (entinen Twitter), hän lupasi ottaa alustalla käyttöön sananvapauden ja sensuroida vain lainvastaiset poliittiset näkemykset.

Sen jälkeen sosiaalista media-alustaa vastaan käynnistettiin laaja mainosboikotti, jota johti juutalainen Anti-Defamation League (ADL) -järjestö. Boikotti aiheutti merkittävää taloudellista vahinkoa. Musk vastusti aluksi ja syytti ADL:ää kiristyksestä, mutta perääntyi lopulta.

Elon Muskin Auschwitzin-matkan jälkeen julkaistussa blogikirjoituksessa X:n toimitusjohtaja Linda Yaccarino sanoi, että yritys ei siedä ”antisemitismiä ja vihaa”.

Our mandate at @X is clear: we must protect free speech, safeguard information independence while tackling antisemitism and hate speech. https://t.co/5NyYlpt2zi — Linda Yaccarino (@lindayaX) January 22, 2024

Raja vedetään juutalaisiin

”Jotta ihmiskunta pääsisi eteenpäin, yhteiskunnan on sallittava ihmisten ilmaista ajatuksiaan ja muodostaa omia mielipiteitään, mutta on vedettävä raja myös vihalle. Tämä on vaikeaa, mutta ratkaisevan tärkeää”, Yaccarino kirjoittaa blogissaan.

Toimitusjohtajan mukaan X:n ”perimmäinen tavoite” on ”totuuden armoton etsiminen” – mutta raja vedetään juutalaisten arvosteluun.

”Toimeksiantomme X:ssä on selkeä: meidän on suojeltava sananvapautta, turvattava riippumaton tiedonvaihto ja samalla torjuttava antisemitismiä ja vihapuhetta”, Yaccarino kirjoittaa.

Hän sanoo, että X on ”avannut lisää viestintälinjoja” tämän tavoitteen saavuttamiseksi työskentelevien järjestöjen kanssa.

”Vihapuhe tuhoaa täysin yhteiskuntaamme, se jakaa ihmisiä ja uhkaa sitä järjestystä, joka antaa meille sen elämän, joka meillä on. Velvollisuutemme on taistella vihapuhetta vastaan – yhteisöissämme ja kaikilla foorumeilla. Koska sananvapaus ja turvallisuus voivat ja niiden on oltava rinnakkain. Tämä on demokratian ja maailmantalouden tulevaisuuden edellytys”, Yaccarino kirjoittaa.

Lähde: Fria Tider