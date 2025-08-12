Australialaiset kritisoivat voimakkaasti ”machete-roskakori”-ratkaisua rikollisuuden torjumiseksi: ”Meitä hallitsevat täydelliset idiootit”

Victorian osavaltion pääministeri Jacinta Allan on saanut kovaa kritiikkiä julkistettuaan uudet ”machete-roskakorit” osana epäonnistunutta vastaustaan osavaltion väkivaltaisiin rikoksiin ja afrikkalaisten maahanmuuttajajengien kriisiin.

Pääministeri Jacinta Allan ilmoitti torstaina, että osavaltion hallitus sijoittaa kymmeniä ”turvallisia hävityspisteitä” aseille ympäri Victoriaa osana hallituksen veitsien armahdusohjelmaa.

Ohjelman puitteissa yli 40 tällaista roskakoria sijoitetaan poliisiasemille ympäri osavaltiota, ja roskakoreihin pääsee käsiksi 24/7 armahdusjakson aikana, joka kestää 1. syyskuuta – 30. marraskuuta.

Armahdus antaa ihmisille mahdollisuuden luovuttaa laillisesti kaikki hallussaan olevat machete-veitset ”rangaistuksetta” ja sen tavoitteena on vähentää veitsirikollisuutta. Allan ilmoitti torstaina: ”Olemme tehneet tämän, koska haluamme poistaa nämä veitset kaduilta, koska ‘nämä veitset tuhoavat ihmishenkiä’.”

Machetes destroy lives and we're taking them off the streets. More than 40 safe disposal bins will be available 24/7 at police stations across Victoria to allow people to safely and securely dispose of these weapons. Available from 1 September. pic.twitter.com/AoJn8j9CS6 — Jacinta Allan (@JacintaAllanMP) July 31, 2025

Armahdusjakso osuu samaan aikaan osavaltion hallituksen machete-kiellon voimaantulon kanssa, joka otettiin käyttöön useiden väkivaltaisten tapahtumien jälkeen, joista monet koskivat afrikkalaisia tai muita etnisiä jengejä.

Syyskuun 1. päivästä lähtien Victoriassa on laitonta ”omistaa, käyttää, kantaa, kuljettaa, myydä ja ostaa macheteja”, ellei sinulla ole ”poikkeuslupaa tai voimassa olevaa hyväksyntää”. Macheten hallussapito voi johtaa kahden vuoden vankeusrangaistukseen tai yli 47 000 dollarin sakkoon.

”Viestimme kaikille, joilla on tällaisia aseita, on yksinkertainen: hankkiutukaa niistä eroon tai kärsitte seuraukset. 1. syyskuusta lähtien macheten omistaminen, kantaminen, käyttäminen, ostaminen tai myyminen ilman voimassa olevaa poikkeuslupaa tai hyväksyntää on rikos”, Allan sanoi.

Mutta monet victorialaiset pilkkasivat Allanin roskalaatikkoilmoitusta sanoen, että se on todennäköisesti tehoton ja että lakia kunnioittamattomat teini-ikäiset jengiläiset eivät tule luovuttamaan aseitaan.

Sky News Australian juontaja Steve Price oli yksi suunnitelman kriitikoista ja kutsui sitä ”typeräksi” ja ”yksi naurettavimmista poliittisista ideoista, joista on koskaan kuullut”.

”Meitä hallitsevat täydelliset idiootit”

Kirjailija ja riippumaton toimittaja Fred Pawle sanoi, että ”Victorian osavaltion hallitus ratkaisee vakavan ongelman tyhjällä roskalaatikolla ja iskulauseella”, ja lisäsi: ”Meitä hallitsevat täydelliset idiootit.”

Monet muut australialaiset vastasivat Allanille, että hänen pitäisi keskittyä ulkomaalaisten rikollisten karkottamiseen.

”Meillä on ollut macheteja Australiassa siitä lähtien, kun valloitimme sen – ne eivät olleet ongelma, ennen kuin sinä ja korruptoituneet kaverisi aloitte tuoda tänne kolmannen maailman roskaväkeä”, kirjoitti yksi vihainen australialainen.

”Machetet eivät tuhota ihmisiä, vaan ihmiset tuhoavat ihmisiä, ja tällä hetkellä monikulttuurisuus tuhoaa monien australialaisten elämän. Milloin aiot asettaa syntyperäiset australialaiset etusijalle?”, kysyi toinen.

”Olet täysin vajaaälyinen, jos uskot, että rikolliset luovuttavat vapaaehtoisesti machetejaan”, sanoi kolmas.

Allan esitti macheteiden myyntikiellon, kun afrikkalaiset jengiläiset käyttivät macheteja tappelussa Northland Shopping Centressä toukokuun lopulla, mutta macheteväkivalta on jatkunut, ja viime kuussa eräs mies menetti melkein kätensä ryöstön yhteydessä.

Armahduksen ja machetekiellon ilmoitus tulee samaan aikaan, kun Victoria kamppailee veitsirikosten ja muiden rikosten huomattavan lisääntymisen kanssa.

Allanin mukaan macheteiden myynti on ollut ”huolestuttavaa” viime aikoina.

Aiemmin tänä vuonna julkaistujen lukujen mukaan nuorisorikollisuus on ”korkeimmillaan koskaan sähköisesti rekisteröitynä” ja rikokset ovat lisääntyneet kokonaisuudessaan 17,9 %.

Victorian poliisi paljasti myös, että se takavarikoi keskimäärin 44 tällaista asetta päivässä ja että veitsien takavarikot ovat lisääntyneet 31 % viimeisen vuosikymmenen aikana.

