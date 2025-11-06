Autonkuljettaja kaahasi väkijoukkoon ja huusi ”Allahu Akbar”– poliisi ei tutki terrorismirikoksena

Keskiviikkoaamuna 5. marraskuuta Ranskan länsirannikolla sijaitsevassa Saint-Pierre-d’Oléronin kaupungissa tapahtui vakava välikohtaus, jossa 35-vuotias mies ajoi autollaan väkijoukkoon, aiheuttaen kymmenen henkilön loukkaantumisen. Neljä uhreista on kriittisessä tilassa.

Epäilty ajoi Honda Civic -merkkisellä ajoneuvolla ja toimi yksin. Tapahtumat alkoivat noin klo 8.45, jolloin useista törmäyksistä tehtiin ilmoituksia. Pian kävi ilmi, että kaikki tapaukset liittyivät samaan henkilöön.

La Rochellen syyttäjä Arnaud Laraize vahvisti, että teot olivat tahallisia. Epäillyn auton takakontista löytyi useita kaasusäiliöitä, ja mies yritti sytyttää ajoneuvonsa tuleen ennen kuin poliisi ehti puuttua tilanteeseen. Paikalle hälytettiin lähes 50 palomiestä hoitamaan uhreja.

Epäilty huusi pidätyksen yhteydessä ”Allahu Akbar”, mutta viranomaiset eivät toistaiseksi käsittele tapausta terrorismirikoksena. Tutkintaa johtavat Poitiersin rikostutkintayksikkö sekä Rochefortin ja La Rochellen poliisivoimat. Kansallinen terrorismirikoksia tutkiva syyttäjänvirasto ei ole ottanut tapausta käsiteltäväkseen, mutta tilanne saattaa muuttua tutkinnan edetessä.

Epäilty asui paikallisessa kalastajakylässä ja oli viranomaisten entuudestaan tuntema. Hänellä on taustallaan useita tuomioita järjestyshäiriöistä sekä alkoholin ja huumeiden käytöstä.

Tapaus on herättänyt huolta ja keskustelua viranomaisten suhtautumisesta mahdollisiin terrorismirikoksiin, erityisesti kun tekoon liittyy uskonnollinen huuto ja kaasusäiliöiden käyttö. Tutkinta jatkuu, ja viranomaiset pyrkivät selvittämään epäillyn motiivit tarkemmin.

Lähde: Remix News

