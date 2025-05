Autonkuljettaja kaahasi väkijoukkoon Liverpoolin Valioliigan mestaruuden juhlaparaatissa

53-vuotias mies kaahasi autollaan väkijoukkoon, joka juhli Liverpoolin Valioliigan mestaruutta Water Streetillä lähellä kaupungin keskustaa maanantaina, kertoivat Reuters ja BBC. On epäselvää, kuinka monta juhlaparaatiin osallistunutta jalankulkijaa loukkaantui, mutta ainakin neljä loukkaantunutta kannettiin pois paareilla, kertoo BBC:n silminnäkijä.

Merseysiden poliisi kertoi X:ssä, että auto pysähtyi paikalle ja kuljettaja pidätettiin.

🚨 THE FACE OF THE MAN DRIVING THE VEHICLE IN LIVERPOOL pic.twitter.com/AwLQXzlrZa

— Paul Golding (@GoldingBF) May 26, 2025