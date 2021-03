Autoritaaristen valtioiden tiedustelupalvelut käyttävät yritysten ja yksityishenkilöiden verkkoreitittimiä kybervakoiluun

Suojelupoliisi on havainnut, että autoritaaristen valtioiden tiedustelupalvelut ovat käyttäneet kybervakoiluoperaatioissaan hyväksi kymmeniä suomalaisten yksityishenkilöiden ja yritysten verkkolaitteita ja palvelimia.

Suojelupoliisi kertoo havainneensa, että suomalaista infrastruktuuria hyödyntävä kybervakoilu on lisääntynyt. Erityisesti autoritaaristen valtioiden tiedustelupalvelujen kybervakoiluoperaatioissa on käytetty hyväksi kymmeniä suomalaisten yksityishenkilöiden ja yritysten verkkolaitteita ja palvelimia liittämällä ne osaksi operaatiossa käytettävää infrastruktuuria.

Näissä tapauksissa tiedustelupalvelun operaatioon liittyvä liikenne on ohjattu suomalaisen verkkolaitteen kautta, jolloin vakoilun kohteena olevalle organisaatiolle hyökkäys näyttää tulevan suomalaisesta organisaatiosta tai yksityishenkilöltä.

Suojelupoliisi on jo ollut yhteydessä osaan niistä yrityksistä ja henkilöistä, joiden laitteille on murtauduttu. Koska tekijä on käyttänyt näitä laitteita vain välineenä päästäkseen varsinaiseen vakoilun kohteeseen, murron kohteeksi joutuneiden laitteiden sisältämän tiedon hankkiminen ei ole ollut tekijän tavoitteena.

Ulkomaiset tiedustelupalvelut ovat lisänneet kybervakoilua koronapandemian myötä. Suomea suoraan koskettava kybervakoilu jakaantuu karkeasti kahteen ryhmään, suomalaisiin organisaatioihin suoraan kohdistuvaan kybervakoiluun ja suomalaista infrastruktuuria hyödyntävään kybervakoiluun.

Suomalaisiin organisaatioihin kohdistuvassa kybervakoilussa pyritään hankkimaan organisaatioiden tietoa, jota ei muuten ole saatavilla. Suomalaista infrastruktuuria hyödyntävässä kybervakoilussa pyritään murtautumaan Suomessa sijaitseville verkkolaitteille ja palvelimille ja liittämään ne osaksi kybervakoiluoperaatiossa käytettävää infrastruktuuria.