Avioero tehtiin sharia-lain mukaisesti Odensessa – imaami laati avioeroasiakirjat

Berlingske on saanut nähtäväkseen avioeroa koskevat asiakirjat, joista käy ilmi, että erossa noudatettiin islamilaista sharia-lakia. Jos nainen ei noudattaisi imaamin laatiman avioerosopimuksen ehtoja, hän ei saisi enää tavata lapsiaan.

Imaami Abu Bashar laati avioeroasiakirjat islamilaista sharia-lakia noudatellen eikä suinkaan Tanskan avioeroa koskevien lakien mukaisesti. Arabiaksi kirjoitetussa avioerosopimuksessa oli muun muassa alla mainitut kohdat.

– Jos nainen menee naimisiin toisen miehen kanssa, hän menettää oikeuden lapsiinsa

– Jos nainen loukkaa perheensä kunniaa, hän menettää oikeuden lapsiinsa.

Tanskalaisen Odensen imaami Mohamad Al Khaled Samha tunnetaan paremmin nimellä Abu Bashar. Avioerosopimuksessa, jonka olivat allekirjoittaneet sekä nainen että imaami, oli lisäksi seuraavat ehdot.

– Naisen tulee korvata entiselle miehelleen 75 000 kruunua myötäjäisistä.

– Jos nainen muuttaa 130 kilometriä kauemmas Vollsmosesta, hän menettää oikeuden lapsiinsa.

– Naisen täytyy luvata, että lapsille opetetaan koraania, rukoilua 5 kertaa päivässä sekä arabiaa. Muutoin avioero mitätöidään.

– Jos nainen tulee mielisairaaksi, hän menettää oikeuden lapsiinsa.

– Jos nainen lyö lapsiaan tai pitää näitä nälässä, hän menettää oikeuden lapsiinsa.

Tutkija Jesper Petersenin mukaan Vollsmosessa vaikuttaa kokonainen neuvosto, joka on keskittynyt islamilaisiin avioeroihin. Kerta on kuitenkin Odensessa ensimmäinen, kun islamilainen avioero on tullut tietoisuuteen.

Pormestari Peter Rahbaek Juel on järkyttynyt. Hän kutsuu tapausta sharia-lain keinoin suoritetuksi psykologiseksi väkivallaksi. Nainen ei ole oikeasti saanut avioeroa. Sen sijaan hän on täysin entisen aviomiehensä ja imaamin hallinnassa.

– Sitä ei voi hyväksyä ja vatsaan sattuu kun tätä lukee, sosiaalidemokraatti Rahbaek Juel korostaa päivitellen samalla, kuinkahan monta samansisältöistä asiakirjaa Odensessa on jo ehditty laatimaan.

– Ei ole epäilystäkään siitä, että on joitain kulttuureja ja hulluja imaameja, jotka edelleenkin estävät naimisissa olevia naisia elämästä vapaata elämää, pormestari jatkaa.

Odensen kunta on eskaloinut asian poliisille.

Myös sisäministeriö tuomitsee rinnakkaisyhteiskunnan ja sen omat lait. Sisäministerin sijainen Kåre Dybvad kertoo, että sisäministeriö on valmis tutkimaan, kuinka sosiaalista kontrollia vastaan voidaan taistella.

Lähde TV2 Fyn.