Ayaan Hirsi Ali: Euroopan johtajat ovat kykenemättömiä hoitamaan tehtäviään, mutta Unkarissa käytetään maalaisjärkeä

Ayaan Hirsi Ali totesi Magyar Nemzetin haastattelussa, että Euroopassa on paljon johtajia, jotka yksinkertaisesti eivät kykene hoitamaan tehtäviään: ”Tarkoitan paitsi vasemmistolaisia ​​johtajia mutta myös oikeistolaisia ja keskustalaisia”. Somaliassa syntynyt hollantilaisamerikkalainen kirjailija ja naisten oikeuksien puolustaja uskoo, että siirtolaisaallot kurittavat Eurooppaa siihen saakka, kunnes muuttoliikkeeseen puututaan toden teolla. Unkarin maahanmuuttopolitiikasta kirjailijalla ei kuitenkaan ole pahaa sanaa sanottavanaan.

Siirtolaisvirrat ovat taas kasvaneet viime aikoina. Ayaan Hirsi Ali ei ole yllättynyt, onhan hän jo arabikevään puhkeamisen jälkeen varoittanut kasvavien siirtolaisvirtojen uhasta. Eurooppaan saapujat ovat lähes poikkeuksetta elintasosiirtolaisia, ja koronapandemiasta kärsinyt talous on taas vahvistanut elintason parantamiseen perustuvaa muuttoliikettä.

– Muuttoliike koostuu pääasiassa Eurooppaan tulevista nuorista miehistä. Naisten oikeuksien heikentymisen lisäksi haluan korostaa, että myös homoseksuaalit ja juutalaiset ovat suuremmassa vaarassa massamaahanmuuton vuoksi. Eurooppalainen työväenluokka ja yhteiskunnan huonompiosaiset kärsivät tästä: uusille tulokkaille tarjotaan asuntoja kaupunkien köyhemmissä osissa, ja koska suurin osa maahanmuuttajista ei puhu kieltä, koulutuksen ja terveydenhuollon laatu heikkenee. Kyseessä on sosiaalisen ja yhteiskunnallisen yhteenkuuluvuuden katastrofi Euroopassa.

Kirjailija uskoo, että koronapandemia on antanut tekosyyn valtioiden johtajille siirtää keskustelun painopiste pois muuttoliikkeestä.

– Oletan heidän haluavan, että virus pysyisi ikuisesti poliittisen kampanjan teemana.

Hirsi Ali on pitkään kampanjoinut naisiin kohdistuvaa väkivaltaa ja alistamista vastaan. Hän kertoo havainneensa, kuinka vuonna 2015 alkanut siirtolaisvyöry Eurooppaan huononsi naisten asemaa olennaisesti. Edes #metoo-liike ei auttanut naisia: juuri kukaan ei puhunut maahanmuuttajataustaisia ​​miehiä vastaan.

– Ei ole mikään salaisuus, että tämä voidaan kohdentaa Eurooppaan: asenne vähemmistöön kuuluvien vastuuseen ei ole edes lähellä enemmistön vastuuta.

Hän kertoo eräästä haastattelemastaan nuoresta saksalaisesta naisesta, joka kertoi ettei voi enää viedä roskia ulos tai lastaan ​​päivähoitoon ilman, että nuoret maahanmuuttajan miehet häiriköivät häntä. Vaikka kyseessä on vain yksi tapaus, lopulta sadoilla tuhansilla eurooppalaisilla naisilla on sama kohtalo.

– Hän on taas yksi eurooppalainen nainen, joka piti oikeuksiaan itsestäänselvyytenä, kunnes koko hänen asuinalueensa muuttui dramaattisesti. Hän kävelee kadullaan, kun nuoret maahanmuuttajamiehet häiriköivät häntä seksuaalisesti. Tämä nuori nainen herää joka aamu ja miettii, mitä reittiä hän voisi viedä lapsensa päivähoitoon, jotta hänen miehensä ei tarvitsisi tulla heidän kanssaan. Mutta jälkimmäinen ei myöskään ole ratkaisu: haastattelumme aikana aviomies sanoi, että hänen läsnäolonsa ei myöskään estä miehiä häiriköimästä.

Euroopan johtajat sulkevat silmänsä muuttoliikkeen ja integraation aiheuttamilta ongelmilta. Tähän vaikuttaa myös se, että Länsi-Euroopassa on nyt valtava määrä maahanmuuttajataustaisia ​​äänestäjiä.

– Olen täysin samaa mieltä ajatuksesta, jonka mukaan vasemmistopuolueet ovat riippuvaisia maahanmuuttajien äänistä. Itse asiassa tämä pätee myös Yhdysvalloissa, ei vain Euroopassa. Nämä puolueet eivät käsittele rajaturvallisuutta tai hupenevia resursseja vaan osoittelevat kriitikoita sormella ja kutsuvat heitä rasisteisiksi, muukalaisvihamielisiksi ja suvaitsemattomiksi.

– Silti vasemmiston riippuvuus maahanmuuttajien äänistä on ehkä yksi tärkeimmistä näkökulmista ja samanaikaisesti eniten moraalisesti väärin. Ajatelkaapa sitä: nykyinen tilanne ei ole hyvä maahanmuuttajille eikä isäntämaille, vain ryhmälle, joka haluaa pysyä vallassa.

On paljon eurooppalaisia ​​johtajia, jotka eivät yksinkertaisesti pysty hoitamaan tehtävää, mikä johtaa institutionaaliseen kriisiin.

– Tarkoitan paitsi vasemmistolaisia ​​johtajia mutta myös oikeistolaisia ja ​​keskustalaisia. He julistavat vaalikampanjoiden aikana, että monikulttuurisuudella on haittoja mutta pyörittelevät myöhemmin peukaloitaan. Sinä, minä, pohjimmiltaan kuka tahansa voi nähdä, että Eurooppaan saapuvien ihmisten määrä uhkaa kasvaa lähitulevaisuudessa. Ja tässä palaan alkuperäiseen ajatukseen. Keitä tuleekaan suuressa määrin Pohjois-Afrikasta ja Lähi-idästä? Nuoria miehiä tietysti, koska he kykenevät tekemään vaarallisen matkan … Noin 80% saapujista on alle 30-vuotiaita miehiä.

Länsi- ja Keski-Euroopalla on kuitenkin täysin vastakkaiset näkemykset maahanmuutosta, minkä Hirsi Ali toki on havainnut.

– Olen tietysti tietoinen Euroopan sisäisistä eroista. Ja pidän Unkarin hallitusta yhtenä järkevimmistä maista maahanmuuton suhteen. Emme voi avata ovia kaikille, etenkin maille, joilla on kokemusta sorron haitoista. Historiallisesta näkökulmasta hallintomuutos ei tapahtunut kovina kauan sitten.

– Unkari on oikealla tiellä taloudellisesti, poliittisesti ja institutionaalisesti. Olen nähnyt toisen laidan, joten voin sanoa, että sitä esimerkkiä ei kannata seurata.

– Uskon, että Unkarin hallitus tasapainottelee EU-jäsenyyden etujen ja Unkarin kansalaisten turvallisuuden välillä. Mielestäni tässä ei ole mitään äärioikeistoa, on vain maalaisjärkeä.

Tanskan ja Itävallan siirtolaispolitiikkaa Hirsi Ali pitää edistyneimpänä Länsi-Euroopassa.

– Näen heidän tapauksessaan selkeän siirtymisen kohti äänestäjien tahdon täyttämistä.

Kymmenen vuotta sitten länsimaiset toimittajat kiusasivat Hirsi Alia äärioikeiston liekkien lietsomisesta. Mutta nyt ei ole minne piiloutua, ongelmat ovat liian ilmeisiä, kirjailija muistuttaa.

Ayaan Hirsi Ali (1969) on amerikkalais-hollantilainen Somaliassa syntynyt kirjailija ja aktivisti. Vuonna 1992 hänelle myönnettiin turvapaikka Alankomaista. Afrikassa hän joutui kokemaan sukuelinten silpomisen ja hän myös uskoi islamiin. Nykyään hän on islamin ja massasiirtolaisuuden väkevä kriitikko. Yhdysvalloissa asuva Hirsi Ali on perustanut AHA-säätiön, joka työskentelee naisten oikeuksien suojelemiseksi.

Lähde Visegrád Post.