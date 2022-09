Bank of Americaa syytetään syrjivästä, yksinomaan mustille ja latinalaisamerikkalaisille suunnatusta etuoikeutetusta asuntolainajärjestelmästä

Järjestelmä, jota on tarkoitus kokeilla Charlotten, Dallasin, Detroitin, Los Angelesin ja Miamin kaupunginosissa, on ensimmäinen laatuaan, ja sen tarkoituksena on tarjota ”vähemmistöille” mahdollisuus päästä kiinteistömarkkinoille. Arvostelijat ovat kuitenkin moittineet pankkia rasistiseksi kutsutusta ohjelmasta.

Hey Americans who happen to be white:

You bailed out Bank of America when they (and every other big bank) nearly collapsed the economy.

Now…BofA pays you back with an explicitly race-based lending program that overtly discriminates against white people.

Had enough??? pic.twitter.com/0SJFRXebaW

— Steve Cortes (@CortesSteve) September 1, 2022