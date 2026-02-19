BBC: Prinssi Andrew pidätetty – poliisi teki ratsioita kahdessa maakunnassa

BBC:n mukaan kyseessä on ensimmäinen kerta, kun kuningatar Elisabetin poika on pidätetty rikosepäilyn vuoksi.
Britannian kuningashuoneen ympärillä kuohuu jälleen. Torstaiaamuna poliisi otti kiinni Andrew Mountbatten-Windsorin, entisen Yorkin herttuan, epäiltynä virka-aseman väärinkäytöstä. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun edesmenneen kuningatar Elisabet II:n toiseksi vanhin poika on joutunut pidätetyksi rikosepäilyn vuoksi.
Vaikka poliisi ei brittikäytännön mukaisesti nimeä epäiltyä, viranomaiset vahvistivat pidättäneensä “kuusissakymmenissä olevan miehen”. Andrew täytti samana päivänä 66 vuotta, ja poliisin ilmoittamat yksityiskohdat vastaavat täsmälleen hänen taustaansa.
Poliisi teki kotietsintöjä kahdessa maakunnassa
Thames Valleyn poliisin mukaan tutkinta on edennyt vaiheeseen, jossa epäilty mies otettiin kiinni Norfolkissa. Samalla poliisi suoritti etsintöjä sekä Norfolkissa että Berkshiressä — alueilla, joissa Andrew on viime vuosina asunut syrjään vetäytyneenä.
Viranomaiset korostivat, että tutkinta on vasta alussa ja että tapauksen arkaluonteisuuden vuoksi tiedottaminen pidetään minimissä. “Tutkinnan koskemattomuus on turvattava”, totesi apulaispoliisipäällikkö Oliver Wright.
Taustalla vuosien kohut ja Epstein-yhteydet
Andrew on ollut vuosia julkisen paineen alla Jeffrey Epsteiniin liittyvien syytösten vuoksi. Virginia Giuffre väitti tulleensa alaikäisenä pakotetuksi seksuaalisiin tekoihin Andrew’n kanssa — väitteet, jotka tämä on johdonmukaisesti kiistänyt.
Skandaalin seurauksena Andrew vetäytyi kuninkaallisista tehtävistä jo vuonna 2019. Myöhemmin kuningas Charles III riisui veljeltään sotilasarvot ja kuninkaalliset kunnianosoitukset, vaikka mitään ei ole todistettu oikeudessa. Päätös nähtiin tuolloin ennakoivana yrityksenä suojella monarkian mainetta.
Poliisi nähty Sandringhamissa ennen pidätystä
BBC:n mukaan tunnuksettomia poliisiautoja havaittiin jo keskiviikkoaamuna Sandringhamin tiluksilla, missä Andrew on asunut viime vuodet. Pian tämän jälkeen poliisi vahvisti pidätyksen.
Tutkinta jatkuu, ja viranomaiset lupaavat lisätietoja “sopivalla hetkellä”. Tapaus on herättänyt valtavaa kiinnostusta Britanniassa, jossa kuningashuoneen maine on ollut koetuksella jo pitkään.