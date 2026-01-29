BBC unohti mainita juutalaiset holokaustin uhrit

Juutalaisjärjestöt syyttävät BBC:tä holokaustin laimentamisesta, kun yhtiö unohti mainita kuuden miljoonan juutalaisen murhan. BBC myöntää virheen.
Britannian yleisradioyhtiö BBC joutui keskiviikkona myrskyn silmään, kun sen holokaustin muistopäivää käsittelevistä uutisista puuttui keskeinen asia: maininta siitä, että natsien murhaamat kuusi miljoonaa ihmistä olivat juutalaisia. BBC myönsi virheensä ja kuvaili tapahtunutta “loukkaavaksi, epäkunnioittavaksi ja vääräksi”.
BBC:n tiistaisessa raportoinnissa muistopäivä esiteltiin “natsihallinnon yli 80 vuotta sitten murhaamien kuuden miljoonan ihmisen muistoksi”, mutta juutalaisiin kohdistunut kansanmurha jäi mainitsematta useissa lähetyksissä. Sama räikeä virhe toistui BBC Radio 4:n uutisissa sekä juontajien Matthew Amroliwalan ja Martine Croxallin spiikeissä, joiden epäillään perustuneen samaan käsikirjoitukseen.
Samaan aikaan Lontoon maamerkit, kuten Piccadilly Circus, valaistiin juutalaisten kärsimyksen muistoksi — kontrasti, joka teki BBC:n lipsahduksesta entistä räikeämmän.
“Holokaustin vääristelyä” – kovaa kritiikkiä juutalaisyhteisöiltä
Britannian entinen holokaustin jälkeisten asioiden erityislähettiläs, Lordi Eric Pickles, ei säästellyt sanojaan:
“Tämä on selvä esimerkki holokaustin vääristelystä, joka on eräänlaista kieltämistä. BBC:n toiminta tänään on järkyttävää. Sen pitäisi taistella antisemitismiä vastaan, ei vahvistaa sitä.”
Holocaust Educational Trustin toimitusjohtaja Karen Pollock CBE oli yhtä jyrkkä:
“Holokausti oli kuuden miljoonan juutalaisen miehen, naisen ja lapsen murha. Kaikki yritykset laimentaa sen juutalaista erityisluonnetta ovat aina väärin — ja muistopäivänä erityisen loukkaavia.”
BBC taipui paineen alla – myönsi virheen ja julkaisee korjauksen
BBC julkaisi lausunnon, jossa se korosti, että osa päivän ohjelmista käsitteli holokaustia asianmukaisesti, mutta myönsi, että kahdessa keskeisessä uutisessa juutalaiset uhrit olisi pitänyt mainita selkeästi.
“Today-ohjelmassa ja BBC Breakfastin jutussa viitattiin holokaustin muistopäivään väärin muotoilluilla teksteillä, joista pyydämme anteeksi. Molemmissa olisi pitänyt mainita ‘kuusi miljoonaa juutalaista’. Julkaisemme korjauksen verkkosivuillamme.”
Juutalaisjärjestöt olivat vaatineet anteeksipyyntöä välittömästi virheen tultua ilmi.
Is the BBC trying to sever all ties with their Jewish listeners?
“Buildings will be illuminated to mark Holocaust Memorial Day, which commemorates the six million people murdered by the Nazi regime.”
Jews. It was six million Jews specifically.
Even on Holocaust Memorial Day,… pic.twitter.com/Z5hdAPnk8g
— Campaign Against Antisemitism (@antisemitism) January 27, 2026
BBC:n ongelmat eivät rajoitu tähän – Trump vaatii miljardikorvauksia
Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun BBC:n journalistinen laatu on kyseenalaistettu. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump hakee parhaillaan jopa viiden miljardin dollarin korvauksia BBC:ltä, koska yhtiö muokkasi hänen 6. tammikuuta pitämänsä puheen otteita tavalla, joka antoi virheellisen vaikutelman väkivaltaan yllyttämisestä.
BBC on jo myöntänyt muokkauksen olleen harhaanjohtava ja pyytänyt presidentiltä anteeksi, mutta ilmoittanut, ettei aio maksaa korvauksia.
BBC:n toiminta rahoitetaan pääosin pakollisella TV-lupamaksulla, joka tuotti vuosina 2023–2025 noin 3,7–3,8 miljardia puntaa vuodessa — noin 68 prosenttia yhtiön kokonaistuloista. Loput tulevat kaupallisesta toiminnasta.