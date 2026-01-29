Eurooppa Politiikka

BBC unohti mainita juutalaiset holokaustin uhrit

29.1.2026 07:01
Lisää kommentti
Nina Metsälä
99 Katselukertoja
Kuvituskuva: kuvakaappaus/Youtube.

Juutalaisjärjestöt syyttävät BBC:tä holokaustin laimentamisesta, kun yhtiö unohti mainita kuuden miljoonan juutalaisen murhan. BBC myöntää virheen.

Britannian yleisradioyhtiö BBC joutui keskiviikkona myrskyn silmään, kun sen holokaustin muistopäivää käsittelevistä uutisista puuttui keskeinen asia: maininta siitä, että natsien murhaamat kuusi miljoonaa ihmistä olivat juutalaisia. BBC myönsi virheensä ja kuvaili tapahtunutta “loukkaavaksi, epäkunnioittavaksi ja vääräksi”.

BBC:n tiistaisessa raportoinnissa muistopäivä esiteltiin “natsihallinnon yli 80 vuotta sitten murhaamien kuuden miljoonan ihmisen muistoksi”, mutta juutalaisiin kohdistunut kansanmurha jäi mainitsematta useissa lähetyksissä. Sama räikeä virhe toistui BBC Radio 4:n uutisissa sekä juontajien Matthew Amroliwalan ja Martine Croxallin spiikeissä, joiden epäillään perustuneen samaan käsikirjoitukseen.

Samaan aikaan Lontoon maamerkit, kuten Piccadilly Circus, valaistiin juutalaisten kärsimyksen muistoksi — kontrasti, joka teki BBC:n lipsahduksesta entistä räikeämmän.

“Holokaustin vääristelyä” – kovaa kritiikkiä juutalaisyhteisöiltä

Britannian entinen holokaustin jälkeisten asioiden erityislähettiläs, Lordi Eric Pickles, ei säästellyt sanojaan:

“Tämä on selvä esimerkki holokaustin vääristelystä, joka on eräänlaista kieltämistä. BBC:n toiminta tänään on järkyttävää. Sen pitäisi taistella antisemitismiä vastaan, ei vahvistaa sitä.”

Holocaust Educational Trustin toimitusjohtaja Karen Pollock CBE oli yhtä jyrkkä:

“Holokausti oli kuuden miljoonan juutalaisen miehen, naisen ja lapsen murha. Kaikki yritykset laimentaa sen juutalaista erityisluonnetta ovat aina väärin — ja muistopäivänä erityisen loukkaavia.”

BBC taipui paineen alla – myönsi virheen ja julkaisee korjauksen

BBC julkaisi lausunnon, jossa se korosti, että osa päivän ohjelmista käsitteli holokaustia asianmukaisesti, mutta myönsi, että kahdessa keskeisessä uutisessa juutalaiset uhrit olisi pitänyt mainita selkeästi.

“Today-ohjelmassa ja BBC Breakfastin jutussa viitattiin holokaustin muistopäivään väärin muotoilluilla teksteillä, joista pyydämme anteeksi. Molemmissa olisi pitänyt mainita ‘kuusi miljoonaa juutalaista’. Julkaisemme korjauksen verkkosivuillamme.”

Juutalaisjärjestöt olivat vaatineet anteeksipyyntöä välittömästi virheen tultua ilmi.

BBC:n ongelmat eivät rajoitu tähän – Trump vaatii miljardikorvauksia

Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun BBC:n journalistinen laatu on kyseenalaistettu. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump hakee parhaillaan jopa viiden miljardin dollarin korvauksia BBC:ltä, koska yhtiö muokkasi hänen 6. tammikuuta pitämänsä puheen otteita tavalla, joka antoi virheellisen vaikutelman väkivaltaan yllyttämisestä.

BBC on jo myöntänyt muokkauksen olleen harhaanjohtava ja pyytänyt presidentiltä anteeksi, mutta ilmoittanut, ettei aio maksaa korvauksia.

BBC:n toiminta rahoitetaan pääosin pakollisella TV-lupamaksulla, joka tuotti vuosina 2023–2025 noin 3,7–3,8 miljardia puntaa vuodessa — noin 68 prosenttia yhtiön kokonaistuloista. Loput tulevat kaupallisesta toiminnasta.

Lue lisää aiheesta:
Laki holokaustin kiistämisen kriminalisoimiseksi voimaan
Saksa maksaa jättikorvaukset holokaustin selviytyjille vuonna 2026: ennätykselliset 924 miljoonaa euroa kotihoitoon
Vainojen uhrien muistopäivän nimi muutetaan holokaustin uhrien muistopäiväksi
Puola: Europarlamentaarikko joutuu oikeuden eteen useista syytteistä, mukaan lukien antisemitismi ja omaisuuden vahingoittaminen
180 kansalaisoikeusjärjestöä vaatii Elon Muskia hyväksymään IHRA:n ”antisemitismin määritelmän”
Macron kutsuu Puolan pääministeriä ”äärioikeistolaiseksi antisemiitiksi, joka kieltää LGBT-ihmiset”
Tilaa
Ilmoita
0 Kommenttia
Uusin
Vanhin Äänestetyin
Palautteet
Näytä kaikki kommentit
Tagit