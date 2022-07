BBC:tä syytetään rotujännitteiden lietsomisesta Englannin ”täysin valkoisen” naisjalkapallojoukkueen vuoksi

Britannian yleisradioyhtiötä syytettiin kiistojen luomisesta siellä, missä niitä ei yksinkertaisesti ole.

Britannian yleisradioyhtiötä on syytetty rotujännitteiden tarpeettomasta lietsomisesta sen jälkeen, kun eräs sen juontajista kommentoi Englannin naisten jalkapallojoukkueen monimuotoisuuden puutetta.

BBC:n toimittaja Eilidh Barbour, joka raportoi Englannin naisten jalkapallomaajoukkueen maanantai-iltana pelaamasta ennätyksellisestä 8-0 voitosta Norjaa vastaan, toi esiin naisten joukkueen rodullisen kokoonpanon. Joukkueen kaikki pelaajat ovat tällä hetkellä valkoihoisia naisia, minkä jälkeen toimittaja puhui ”tutkimuksesta, jossa selvitetään, miksi asia on näin”.

Barbour kuvaili ”historialliseksi kahdeksan maalin voitoksi Englannille eilen illalla, kun ”Lionesses”-joukkue varmisti paikkansa puolivälierissä”. Sen jälkeen hän totesi: ”Mutta Englanti XI:n aloituspelaajat sekä kentälle tulleet viisi vaihtopelaajaa olivat kaikki valkoisia. Tämä viittaa monimuotoisuuden puutteeseen Englannin naisten jalkapallossa.”

Jotkut kyseenalaistavat tällaisen lausunnon merkityksen ja jopa asiallisuuden. Kun otetaan huomioon, että Englannin ja Walesin väestöstä 84,8 prosenttia on valkoihoisia, kuten viimeisimmät vuonna 2019 kootut Office of National Statistics -tiedot osoittavat.

Kontekstina mainittakoon, että Englannin miesten maajoukkueen viimeisessä ottelussa, raskaassa 4-0-tappiossa kotonaan Unkarille, kuusi pelaajaa oli mustia. Englannin naisten joukkueen viimeisen suuren turnauksen, vuoden 2019 naisten MM-kisojen, välierässä kaksi aloittavaa XI:n pelaajista oli mustia.

Poliittiset kommentaattorit ryhtyivät sosiaalisessa mediassa moittimaan Britannian yleisradioyhtiötä siitä, että se ”tehtaili kysymyksen, joka vain lietsoi rotujännitettä”.

The BBC are obsessed. What’s so wrong with the #Lionesses being white? Is the suggestion here that black players are being unfairly discriminated against? If so, does the BBC have any evidence for this claim? It’s the constant race baiting that baffles me. pic.twitter.com/ojXsaQTDV2 — Darren Grimes (@darrengrimes_) July 14, 2022

GB Newsin toimittaja Darren Grimes moitti BBC:tä ”jatkuvasta rotusyrjinnästä” ja korosti, että se oli kummallisen hiljaa siitä, että aiemmin tällä viikolla julkaistut organisaation 10 parhaiten palkattua mediatähteä ovat kaikki valkoisia.

”Milloin on tullut hyväksyttäväksi puhua valkoihoisuudesta ikään kuin se olisi virus, joka pitäisi hävittää?”, Grimes twiittasi.

WTF exactly does this presenter want the English coach to do if the 15 most talented/tactically appropriate players for the match happen to be white? Jeopardise the score in the name of “diversity”? The BBC are a joke. pic.twitter.com/I05h1zjG3I — Emily Hewertson (@emilyhewertson) July 13, 2022

Konservatiivinen kommentaattori Emily Hewertson sanoi olevansa pahoillaan Englannin naisten valmentajan Sarina Wiegmanin puolesta, joka sanoi yksinkertaisesti, että hän ”ei voi voittaa”.

”Jos he esimerkiksi laittaisivat aloitukseen Nikita Parisin, yhden joukkueen vähemmän hyväkuntoisista pelaajista, ja Englanti jatkaisi ottelun häviämistä, niin varmasti BBC:n kommentaattorit kritisoisivat valmentajan outoa valintaa laittaa hänet aloitukseen”, Hewertson twiittasi. Sen jälkeen hän korosti, että Englannin joukkueeseen ei valittu yhtään valkoihoista naista 100, 200 ja 400 metrin juoksuihin viimeisimmissä Kansainyhteisön kisoissa.

”Onko kukaan siitä yhtään pöyristynyt? Ei. Ei tietenkään ole. Jos olisi, sanoisin aivan samaa”, hän lisäsi.

MailOnlinen kolumnissa torstaina juontaja Dan Wootton sanoi: ”Ei ihme, että joukolla suljemme pois BBC:n woke-ohjelmasta, kun he käyttävät loistavaa naisjalkapallojoukkuettamme lietsoakseen rotuerottelua.”

”Ehdottaako BBC, että kansallisilla urheilujoukkueilla pitäisi nyt olla etnisiä kiintiöitä? Vai onko heillä todisteita rakenteellisesta rasismista naisten jalkapallossa? Jos näin on, heidän pitäisi tutkia asiaa ja esittää todisteet ennen lähetystä”, hän jatkoi.

”Todennäköisempää on, että tämä oli vain jälleen yksi yritys maalata Englanti institutionaalisesti rasistiseksi, vaikka Sewellin raportissa todettiin, että näin ei ole,” hän lisäsi.

Videoleike sai kansainvälistä näkyvyyttä, ja Sky News Australian Rita Panahi kommentoi sitä: ”Onko koskaan ilmaistu huolta NBA:n, NFL:n tai yleisurheilujoukkueen ’monimuotoisuuden puutteesta’?”

Samaan aikaan Yhdysvaltain entinen kongressiehdokas Barrington Martin II twiittasi: ”Kun alat välittää monimuotoisuuden kaltaisista asioista enemmän kuin huippuosaamisesta, valmistaudut itsetuhoon.”

LBC-radion Iain Dalen torstai-iltana haastattelema konservatiivien johtajuustoivo Kemi Badenoch kommentoi brittiläisen yhteiskunnan monimuotoisuutta koskevaa laajempaa keskustelua ja vastasi syytöksiin, joiden mukaan hän lietsoo jännitteitä vastustamalla kriittisen rotuteorian käytäntöä.

“I don’t see skin colour. I see individuals, I think looking at skin colour all the time is divisive. So how can my saying that be divisive?” Folks, Kemi Badenoch is one of the most important politicians in the quest to save our culture from ID politics. pic.twitter.com/kSkVvDuOk5 — Darren Grimes (@darrengrimes_) July 14, 2022

”En näe ihonväriä. Näen yksilöitä, ja mielestäni ihonväriin katsominen jatkuvasti on erottelevaa. Miten minun puheeni tästä asiasta voi olla erottelevaa?” Badenoch kysyi.

