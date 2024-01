Belgia: maahanmuuttajataustaisten määrä Brysselissä on 82,5 prosenttia – sosiologi näkee kuitenkin vain ”rikkautta ja voimaraa”

37,3 prosenttia Belgian väestöstä on maahanmuuttajataustaisia. Mitä tämä tarkalleen ottaen tarkoittaa? Sitä, että nämä ihmiset itse tai heidän vanhempansa tai isovanhempansa ovat alun perin eläneet vieraassa maassa. Brysselissä tämä osuus on jo 82,5 prosenttia, Antwerpenissä 62 prosenttia ja Gentissä 41 prosenttia. ”Näitä prosenttilukuja käytetään systemaattisesti ja virheellisesti todisteena suuresta väestönvaihdosta”, sanoo belgialainen sosiologi Jan Hertogen, joka paljasti luvut.

”Ilman tätä maahanmuuttoa sinä ja minä olisimme vähemmän vauraita ja kulttuurisesti köyhtyneitä”. Hertogen uskoo myös, että maahanmuutto auttaa pelastamaan väestörakenteen flaaminkielisen kansallismielisen Vlaams Belang -puolueen nousun uhatessa.

Jan Hertogen, 76, sosiologi ja entinen KU Leuvenin tutkija, joka toimi eläkkeelle jäämiseensä asti aktiivisesti vapaaehtoissektorilla ja kristillisessä ammattiliitossa ACVpulsissa. Viimeiset 17 vuotta hän on tutkinut maahanmuuttotilastoja oma-aloitteisesti. ”Tavoitteena on esittää ihmisille objektiivista tietoa, jota ei ole manipuloitu”, hän selittää. ”Se on välttämätöntä, kun on kyse näin kiistanalaisesta aiheesta”.

Sosiologi julkaisi eilen verkkosivuillaan (npdata.be) tilastoja ja taulukoita, joista käy ilmi väestönkehitys Belgian 581 kunnassa sekä eri maakunnissa ja alueilla. Niistä käy ilmi, että Flanderissa 29,2 prosenttia väestöstä on maahanmuuttajataustaisia. Valloniassa luku on 38,3 prosenttia ja Brysselissä 82,5 prosenttia. Koko maassa luku on 37,3 prosenttia.

Nämä prosenttiluvut ovat korkeammat kuin valtion viraston Statbelin prosenttiluvut. Belgian tilastokeskuksen mukaan 33,1 prosenttia Belgian väestöstä on ”ulkomaista alkuperää”. ”Tämä johtuu siitä, että Statbel laskee vain Belgian kansalaisiksi tulleiden ulkomaalaisten lapset, kun taas minä lasken mukaan myös lapsenlapset. Jos näin ei tehdä, prosenttiluvut laskevat lähitulevaisuudessa eivätkä enää vastaa todellisuutta”.

Brysselin alueen asukkaista 82,5 prosenttia on maahanmuuttajataustaisia, Antwerpenissä 62 prosenttia. Eikö tämä ole todiste siitä, että on kyse suuresta väestönvaihdosta, kuten Vlaams Belang -puolueen Filip Dewinter väittää?

”Se on täysin väärin. Dewinter siteeraa mielellään lukujani kirjassaan ”suuresta väestönvaihdosta”, mutta hän käyttää niitä väärin rasististen puheidensa tueksi. Suuren väestönvaihdon teoria perustuu tarkoitukselliseen prosessiin. Dewinterin mukaan on olemassa suuri suunnitelma alkuperäisen väestön korvaamiseksi muslimeilla ja muilla ulkomaalaisilla. Tämä on hölynpölyä ja paskapuhetta. Tämä on täysin normaali väestökehitys. Kehitys, joka on tuonut meille niin runsaasti etuja. Maahanmuutto ei ole ongelma, se on ainoastaan ratkaisu.”

Miten maahanmuutto on ratkaisu meille?

”Ensinnäkin demografisesti. Ilman muuttoliikettä kaupunkimme tyhjenisivät. Brysselissä olisi vain 250 000 asukasta ja Antwerpenissä puolet nykyisestä. Myös taloudellisesti muuttoliike on erittäin tärkeää. Varovaisen arvioni mukaan ainakin kolmannes BKT:stämme eli noin 180 miljardia euroa tulee maahanmuuttajataustaisista ihmisistä. Lyhyesti sanottuna ilman maahanmuuttoa olisimme kaikki vähemmän vauraita. Ja sitten on vielä kulttuurinäkökulma. Kun taiteilijat kertovat minulle, että Bryssel on maailman johtava modernin tanssin, musiikin ja muun muassa musiikin keskus, se on täysin kaikkien näiden eri kulttuurien synergian ansiota. Maahanmuutto on tässäkin suhteessa synonyymi rikastumiselle, ei köyhtymiselle.

Mikä on oma johtopäätöksenne?

”Näkemyksemme maahanmuutosta on pohjimmiltaan virheellinen. Kehotan erityisesti nykyisiä tutkijoita korjaamaan sen. Jos näin ei ole, maahanmuutto itsessään pelastaa viime kädessä demokratiamme: vai luuletteko te, että kaikki maahanmuuttajataustaiset ihmiset, jotka asettuvat asumaan Denderin alueelle tai vähitellen tyhjenevään Länsi-Flanderiin äänestäisivät muka Vlaams Belang-puoluetta?”

Lähde: 7 sur 7