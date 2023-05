Belgia: Muslimiopiskelijat hyökkäsivät LGBTQ-sensitiivisyyskoulutukseen, sylkivät sateenkaarilippuja päin ja huusivat ”Allahu Akbar”

Muslimiopiskelijat huusivat ”Allahu akbar” ja sylkivät edustustilassa jaettujen sateenkaarisydänlippujen päälle.

Suuri joukko muslimiopiskelijoita hyökkäsi LGBTQIA+-yhdistyksen edustustilaan, jolla edistettiin yhteiskunnan monimuotoisuutta kansainvälisen homofobian ja transfobian vastaisen päivän (IDAHOT) aikana. Välikohtaus sattui Atlas College of Science and Innovation -korkeakoulun ulkopuolella Genkin kaupungissa Belgiassa.

Välikohtauksen aikana kaksi kaupungin kunnan järjestäjää ja yksi LGBTQIA+-yhdistyksen OGWA:n (Ook Genks Wel Anders) vapaaehtoinen joutuivat pakenemaan ja jättämään LGBTQ-sydänlippunsa. Yksi järjestäjistä kertoi, että paikalle saapui yhä enemmän opiskelijoita, ja jossain vaiheessa paikalla oli 100 opiskelijaa.

”He huusivat, heittelivät pulloja ja sylkivät sateenkaarisydänten päälle. Meidän apunamme oli opettajia leikkikentällä, jotka tukivat meitä kellon soittoon asti. Siinä vaiheessa suurin osa lapsista palasi takaisin luokkiinsa, ja rauha palautui”, sanoi nimeltä mainitsematon järjestäjä ranskalaisen Le Figaro -sanomalehden mukaan.

Sosiaalisessa mediassa levisi video välikohtauksesta, jossa oppilaat huutelivat ”Allahu Akbar”, kun he tungeksivat edustustilassa.

Genk (Belgique) : une opération de sensibilisation à l'homophobie dans un lycée s'est soldée par une démonstration de force venant d'élèves musulmans hurlants « Allah Akbar » tout en crachant sur le drapeau LGBT

IDAHOT juhlistetaan joka vuosi 17. toukokuuta, ja LGBTQ-yhteisö juhlii sitä, että vuonna 1990 Maailman terveysjärjestö (WHO) poisti homoseksuaalisuuden mielenterveyshäiriöiden luettelosta. Atlas Collegessa järjestetty tapahtuma oli vain yksi kyseisenä päivänä järjestetyistä.

”Asetuimme sitten leikkikentälle tauon aikana ja jaoimme esitteitä ja sateenkaarisydämiä”, kertoi yksi ständillä olleista henkilöistä. ”Kaikki eivät aina ole samaa mieltä kanssamme, mutta eilen tunnelma oli hyvin synkkä. Joukko nuoria kerääntyi pöytämme ympärille ja alkoi buuata meitä.”

Kaupunki on reagoinut välikohtaukseen närkästyneenä.

”Tämä käytös koskettaa minua syvästi, olen hämmentynyt”, sanoi kokoomuksen kaupunginvaltuutettu Anniek Nagels (CD&V). ”Genk edustaa kunnioittavaa yhteiskuntaa, jossa jokaisen pitäisi voida olla oma itsensä. Pormestari Wim Dries (CD&V) ilmoitti, että kaupunki tekee valituksen ja kuulee Atlas-kollegiota.

On epäselvää, kuinka paljon muslimeja Belgiassa on, sillä maassa ei ylläpidetä etnistä alkuperää tai uskontoa koskevaa väestölaskentaa. Arvioiden mukaan kuitenkin 7,6 prosenttia väestöstä on muslimeja, ja suurin osa heistä asuu Brysselissä.

Tämä yhteisö tunnetaan vihamielisyydestään LGBTQ:ta kohtaan. Monissa muslimimaissa miesten homoseksuaalisuus on laitonta. Ei-muslimit voivat saada vankilatuomion homoseksuaalisuuden harjoittamisesta. Homoseksuaaliseen toimintaan osallistuvat muslimit voivat kuitenkin saada sharia-lain mukaan kuolemanrangaistuksen.

Belgian muslimiväestö on vuosien ajan julistanut äärimmäistä väkivaltaa homoja ja lesboja vastaan. Vuonna 2020 ”Criminal Justice” -niminen jengi julkaisi lukuisia videoita, joissa sen jäsenet pahoinpitelevät LGBTQ-ihmisiä, ja julkaisi ne Telegramissa. Jengin jäsenet vaativat homoseksuaalien teurastamista.

