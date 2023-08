Belgia: Video teinistä, joka pakotetaan suutelemaan hyökkääjien jalkoja – osoittaa monikulttuurisuuden epäonnistuneen, kriitikot väittävät

Verkossa levinnyt kuvamateriaali belgialaisesta teini-ikäisestä, jota maahanmuuttajajengi pahoinpiteli raa’asti ja joka pakotettiin suutelemaan hyökkääjiensä jalkoja, on herättänyt voimakkaan reaktion lainsäätäjissä, jotka vastustavat massamaahanmuuttoa ja kannattavat lakien ja järjestyksen lisäämistä.

Sosiaalisessa mediassa torstaina levinnyt häiritsevä video näyttää puolustuskyvyttömän valkoihoisen teini-ikäisen, jota joukko ikätovereita nöyryyttää ja pahoinpitelee. Uhri käsketään polvistumaan hyökkääjien eteen, jotka laittoivat jalkansa hänen suunsa eteen ja huusivat: ”Suutele! Kiss!”

Uhri suostui pakon edessä suutelemaan useiden hyökkääjien jalkoja, ennen kuin häntä lyötiin ja potkittiin päähän hänen maatessaan maassa.

We see footage like this, of white kids being humiliated/beaten up by kids with a migration background, all the time in Europe.

And no, this is not “regular” bullying. They force this boy to kiss their feet for a reason. They’re exerting ethnic dominance. pic.twitter.com/jc0TZ1QiR4

— Eva Vlaardingerbroek (@EvaVlaar) August 17, 2023