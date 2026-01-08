Belgialaisnainen tuomittiin: aviomiestä kidutettiin koiratarhassa 60 chihuahuan keskellä

Oikeus ei hyväksynyt puolustuksen väitteitä hormonimuutoksista tai stressistä, vaan katsoi miehen joutuneen pitkäkestoisen ja sadistisen väkivallan kohteeksi.

Belgian Grobbendonkissa paljastui tapaus, joka on järkyttänyt sekä viranomaisia että paikallisyhteisöä. Oikeus tuomitsi keskiviikkona belgialaisnaisen seitsemäksi vuodeksi vankeuteen kuukausia jatkuneesta, äärimmäisen väkivaltaisesta ja nöyryyttävästä kohtelusta, jota hän kohdisti 48‑vuotiaaseen aviomieheensä. Puolustuksen yritykset selittää tekoja varhaisella menopaussilla, stressillä ja kodin kaoottisella koiramäärällä eivät vakuuttaneet tuomaria.

Pako koirankopista – mies harhaili kadulla lähes alasti ja täysin sekavana

Miehen epätoivoinen pako tapahtui 18. maaliskuuta 2025. Hän onnistui murtautumaan ulos koirankopista, johon hänen vaimonsa oli hänet lukinnut. Mies pakeni paljain jaloin, yllään vain T‑paita ja alushousut, ja löysi tiensä läheisen talon ikkunalle, johon hän koputti saadakseen apua.

Syyttäjä Hanne Hendrickx kuvasi oikeudessa hetkeä, jolloin mies löydettiin: – ”Hän käytti viimeiset voimansa paetakseen. Hän oli täysin sekava ja nälkiintynyt.”

Ohikulkija tunnisti miehen naapurikseen, mikä auttoi poliisia selvittämään tilanteen nopeasti.

Vuoden mittainen kidutus: nälkiinnyttäminen, hakkaaminen ja jatkuva vangitseminen

Hollantilaisen Algemeen Dagblad-sanomalehden mukaan tutkinnassa selvisi, että mies oli joutunut toistuvan väkivallan, nöyryytyksen ja eristämisen kohteeksi. Miestä oli lyöty nyrkein ja kodin esineillä, kuten tuolilla ja kattilalla, potkittu maahan hänen kaaduttuaan, pidetty vangittuna kellarissa, koirankopissa ja pimeässä varastossa ilman ruokaa ja vettä, pakotettu siivoamaan noin 60 chihuahuan jätökset paljain jaloin, koska vaimo oli piilottanut hänen kenkänsä sekä altistettu syövyttäville aineille, kun hän joutui käyttämään valkaisuainetta ilman suojavälineitä.

Syyttäjän mukaan miehen fyysinen kunto oli romahtanut täysin: ”Suhteen alussa hän oli terve ja hyväkuntoinen. Pelastettaessa hän oli kuin palanut luuranko.”

Kiehuvaa vettä ja valvontakameroita – väkivalta dokumentoitiin videolle

Kaksi viikkoa ennen pakoa vaimo oli kaatanut miehen päälle kiehuvaa vettä, koska kaksi koiraa oli kuollut ja hän syytti miestään tapahtuneesta.

Tutkijat löysivät myös videomateriaalia, jossa nainen nauraa ja kuvaa miehensä nöyryyttämistä. Tämä vahvisti syyttäjän käsitystä teon pitkäkestoisuudesta ja suunnitelmallisuudesta.

Vaimon selitykset eivät vakuuttaneet – oikeus piti tekoja poikkeuksellisen julmina

Puolustuksen mukaan nainen oli romahtanut henkisesti, kärsinyt taloushuolista ja hormonimuutoksista. Hänen asianajajansa kuvaili tapausta ”uransa hirvittävimmäksi” mutta vetosi siihen, ettei nainen ollut enää sama ihminen kuin tekojen aikaan.

Nainen itse sanoi lyhyesti: ”Olin niin väsynyt. En jaksanut enää ja purin kaiken häneen. Ymmärrän nyt, ettei niin olisi saanut tapahtua.”

Tuomari ei pitänyt selityksiä lieventävinä, vaan katsoi miehen joutuneen systemaattisen ja sadistisen väkivallan kohteeksi.

Aiempi eläinsuojelurikos ja korvausvaatimus

Nainen oli jo aiemmin saanut 3 600 euron sakot koirien huonosta kohtelusta. Miehen asianajaja vaatii lisäksi 10 000 euron korvauksia tulevaa terapiaa ja kuntoutusta varten.

Lähde: Remix News