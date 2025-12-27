Belgian pääkaupungin dramaattinen muutos: 78 % väestöstä maahanmuuttajataustaisia – poliitikot varoittavat väestönvaihdosta

Belgian virallinen tilastokeskus StatBel vahvistaa dramaattisen muutoksen: Brysselin lapsista ja nuorista peräti 72,9 % on EU:n ulkopuolista maahanmuuttajataustaa, ja vain 10,56 % on belgialaisia belgialaista alkuperää.

Belgian virallinen tilastoviranomainen StatBel julkaisi tuoreet luvut, jotka piirtävät poikkeuksellisen jyrkän kuvan maan väestökehityksestä. Erityisesti pääkaupunki Brysselissä muutos on ollut niin nopea ja syvä, että monet belgialaiset poliitikot puhuvat jo avoimesti väestönvaihdoksesta – ilmiöstä, jota vielä muutama vuosi sitten kutsuttiin “salaliittoteoriaksi”.

StatBelin mukaan 72,9 prosentilla Brysselin 0–17-vuotiaista on EU:n ulkopuolinen maahanmuuttajatausta tai he ovat syntyneet EU:n ulkopuolella. Samaan aikaan vain 10,56 prosenttia tämän ikäluokan lapsista on belgialaisia belgialaista alkuperää.

Kyse ei siis ole enää marginaalisesta muutoksesta, vaan koko nuoren sukupolven rakenteellisesta vaihtumisesta.

Koko Belgia jakautuu – Bryssel erottuu ääripäänä

Belgian väestörakenne vaihtelee rajusti alueittain. StatBelin mukaan:

Koko maan väestöstä noin kaksi kolmasosaa on belgialaista alkuperää

Brysselissä vain 22 % kuuluu tähän ryhmään

Flanderissa osuus on 71,9 % ja Valloniassa 63,6 %

Belgian kokonaisväestöstä:

64 % on belgialaista alkuperää

22,1 % belgialaisia ulkomaistaustaisia

13,8 % ulkomaalaisia ilman Belgian kansalaisuutta

Brysselissä vierastaustaisuus korostuu erityisesti: 78 % pääkaupungin asukkaista on ei-belgialaista alkuperää.

Perheenyhdistäminen suurin maahanmuuton kanava

Belgian maahanmuuttoa ohjaa ennen kaikkea perheenyhdistäminen. Vuodesta 2018 lähtien maahan on tullut keskimäärin 56 000 perheenyhdistämistapausta vuodessa, ja huippuvuosi oli 2024, jolloin määrä nousi 59 873:een.

Ainoa notkahdus nähtiin koronapandemian aikana vuonna 2020.

Dewinter: “Tilastot osoittavat väestönvaihdoksen todeksi”

Vlaams Belang -puolueen pitkäaikainen kansanedustaja Filip Dewinter kommentoi StatBelin lukuja Liberium-lehden kolumnissaan. Hänen mukaansa väestönvaihdos ei ole enää poliittinen leimakirves, vaan tilastollinen tosiasia, jonka näkee suoraan virallisista numeroista.

Dewinter viittaa myös Yhdysvaltain hallinnon 33-sivuiseen muistioon, jossa todetaan Euroopan demografisen muutoksen muodostavan strategisen haasteen Yhdysvalloille. Muistiossa puhutaan “maahanmuuttopolitiikasta, joka muuttaa koko maanosan rakennetta ja aiheuttaa jännitteitä”.

Dewinterin mukaan Yhdysvaltain hallinto on nyt ottanut saman näkemyksen, jota eurooppalaiset maahanmuuttokriitikot ovat esittäneet vuosia.

EU-komissaarin lausunto herätti kohun – “miljoona maahanmuuttajaa vuodessa”

Belgialainen europarlamentaarikko Tom Vandendriessche joutui viime vuonna puhutteluun, kun hän totesi EU-komissaari Ylva Johanssonin ajavan “järjestelmällistä uudelleenasuttamista” Eurooppaan.

Johansson oli todennut, että EU tarvitsee vähintään miljoona maahanmuuttajaa vuodessa korvaamaan ikääntyvän työvoiman ja että unionin tulisi “investoida laillisiin maahanmuuttokanaviin”.

Vandendriesschen mukaan tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että eurooppalaisia väestöjä korvataan ei-eurooppalaisilla, mikä hänen mukaansa täyttää väestönvaihdoksen määritelmän.

🇦🇹Austria Vienna has seen incredible demographic changes, especially in the last decade. 40.9% of its population is foreign born. Over 50% have both parents born overseas. This year, for the first time ever, over half of first-graders do not understand German (50.9%). pic.twitter.com/P0P7dJVj5Q — Remix News & Views (@RMXnews) December 17, 2025

Lähde: Remix News

