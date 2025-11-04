Belgian pitkäaikaistyöttömistä enemmistö on ulkomaalaistaustaisia – hallitus kiristää tukiehtoja

Belgian uusi lainsäädäntö rajoittaa työttömyysetuuksien keston kahteen vuoteen alle 55-vuotiailta. Samalla paljastuu, että suurin osa pitkäaikaistyöttömistä Belgiassa on ulkomaalaistaustaisia.

Belgian työttömyystilastot paljastavat merkittävän rakenteellisen haasteen: yli 60 prosenttia pitkäaikaistyöttömistä on ulkomaalaistaustaisia. Uudet luvut julkaistiin samaan aikaan, kun maan hallitus valmistautuu toteuttamaan laajan uudistuksen työttömyysturvaan, joka lopettaa oikeuden toistaiseksi voimassa oleviin etuuksiin.

Työllisyysministeri David Clarinvalin parlamentaariseen kysymykseen antama vastaus osoittaa, että vuonna 2023 vain 41,5 prosenttia työttömyysetuuksia saaneista oli syntynyt belgialaisten vanhempien lapsiksi. Lähes 13 prosentilla oli juuret Pohjois-Afrikassa – erityisesti Marokossa, Algeriassa, Tunisiassa, Libyassa tai Mauritaniassa. Lisäksi viidennes työttömistä oli lähtöisin muista EU-maista, mukaan lukien naapurivaltiot ja Etelä-Euroopan alueet.

Tilastot vahvistavat aiempien tutkimusten havainnot: EU:n ulkopuolelta tulleiden työllisyysaste on selvästi heikompi kuin muiden ryhmien. Kokonaisuudessaan pitkäaikaistyöttömistä 41,5 prosenttia on belgialaisia, 12,8 prosenttia Maghreb-alueelta, 9,2 prosenttia Etelä-Euroopasta, 7,7 prosenttia naapurimaista, 4,5 prosenttia Aasiasta, 4,5 prosenttia tuntemattomasta taustasta, 4,2 prosenttia muualta Afrikasta, 3,9 prosenttia Turkista, 3,8 prosenttia muista EU:n ulkopuolisista Euroopan maista, 3,4 prosenttia Itä-Euroopasta, 3,1 prosenttia Kongon demokraattisesta tasavallasta, Burundista tai Rwandasta ja 1,2 prosenttia Latinalaisesta Amerikasta.

Yhteensä EU:n ulkopuolelta tulleet muodostavat noin kolmanneksen Belgian työttömistä, ja kun mukaan lasketaan tuntemattoman taustan omaavat, osuus nousee arviolta 38 prosenttiin.

Työmarkkinatalouden professori Stijn Baert Gentin yliopistosta kommentoi lukuja belgialaiselle medialle: ”Kun tarkastellaan EU:n ulkopuolelta tulleita maahanmuuttajia, Belgia sijoittuu lähes poikkeuksetta Euroopan heikoimpien joukkoon. Yli puolet näistä henkilöistä on ollut työttömänä yli vuoden. Ainoastaan Kreikka pärjää huonommin.”

”Työttömyys ei ole urasuunnitelma” – ei edes ulkomaalaistaustaisilla

Uudistus, joka astuu voimaan tammikuussa 2026, rajoittaa työttömyysetuuksien keston kahteen vuoteen alle 55-vuotiailta. Yli 55-vuotiaat voivat jatkaa etuuksien saamista vain, jos heillä on vähintään 30 vuoden työhistoria – raja nousee 35 vuoteen vuoteen 2030 mennessä. Kansallinen työllisyystoimisto on jo aloittanut ilmoitusten lähettämisen niille, joita muutos koskee. Ensimmäisessä vaiheessa noin 10 700 henkilöä menettää etuutensa, ja lopulta yli 100 000 belgialaista jää ilman tukia.

Ministeri Clarinval, joka edustaa liberaalia puoluetta, puolustaa uudistusta tarpeellisena keinona palauttaa järjestelmän oikeudenmukaisuus ja kannustaa ihmisiä palaamaan työelämään. ”Työttömyys ei ole urasuunnitelma”, hän totesi.

”Viesti on selvä: kaikkien on osallistuttava työelämään, myös ulkomaalaistaustaisten. Ei ole mitään syytä, miksi nämä ihmiset olisivat tuomittuja työttömyyteen ja syrjäytymiseen.”

Clarinval kertoi RTL:n aamulähetyksessä keskiviikkona, että ”yli puolet niistä, jotka menettävät etuutensa ensi vuonna ja sitä seuraavana, ovat ulkomaalaistaustaisia. Se on mielestäni hämmästyttävä luku.”

Ministeri nosti esiin myös valvonnan ja tuen tarpeen: ”Asuvatko kaikki nämä ihmiset todella maassa?” hän kysyi, viitaten siihen, että viime vuonna havaittiin 5 800 tapausta, joissa henkilö ei asunut ilmoitetussa osoitteessa. ”Tämä koskee kaikkia, mutta se tarkoittaa, että tarkastuksia on syytä lisätä. Tosin kun etuuksia aletaan rajoittaa, kysymys ei enää ole yhtä ajankohtainen.”

Lähde: Remix News

