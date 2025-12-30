Eurooppa Politiikka Talous

Bensiini ja diesel tekevät paluun – sähköautojen suosio romahtaa

30.12.2025 07:04
Lisää kommentti
Nina Metsälä
138 Katselukertoja
Kuvituskuva: Pixabay (CC0).

Yhä useampi autonostaja valitsee bensan tai dieselin – sähköautojen tulevaisuus näyttää epävarmalta. Sähköautojen suosio hiipuu, kun EU ja USA viestivät lievennyksistä ilmastotavoitteisiin.

Autoteollisuuden sähköinen vallankumous näyttää hiipuvan. Tuore kansainvälinen kuluttajatutkimus paljastaa, että yhä useampi autonostaja kääntyy takaisin perinteisten bensiinillä ja dieselillä kulkevien moottorien puoleen. EY:n Mobility Consumer Indexin mukaan joulukuussa 2025 jo noin puolet niistä, jotka aikovat hankkia auton kahden vuoden sisällä, suunnittelee valitsevansa polttomoottorin. Tämä on selvä nousu edellisvuoteen verrattuna.

Samaan aikaan kiinnostus täyssähköautoihin on romahtanut, ja myös hybridien suosio hiipuu. Skeptisyys sähköautoja kohtaan kasvaa: korkeat hankintahinnat, epävarma latausinfrastruktuuri sekä huoli jälleenmyyntiarvosta toistuvat syinä. Lisäksi geopoliittinen epävarmuus ja kauppakiistat tekevät kuluttajista varovaisempia.

Moni, joka aiemmin harkitsi sähköautoa, kertoo nyt lykkäävänsä hankintaa tai luopuvansa siitä kokonaan. Politiikan suunnanmuutokset vahvistavat epäilyksiä: Yhdysvalloissa presidentti Donald Trump on esittänyt helpotuksia polttoainetalouden vaatimuksiin, ja EU:ssa odotetaan lievennyksiä suunnitelmaan, jonka mukaan uusien bensiiniautojen myynti olisi kielletty vuodesta 2035 alkaen. Kuluttajille tämä viestii, ettei sähköauto ole enää ainoa tulevaisuuden vaihtoehto.

EY:n globaalin liikkuvuuden johtaja Constantin M. Gall tiivistää tilanteen: ”Siirtymä sähköön etenee hitaammin kuin moni odotti.”

Lähde: Reuters

Lue lisää aiheesta:
Saksa menettää yli 120 000 työpaikkaa vuodessa – autoteollisuus romahtaa ennätyksellisesti
Ilmastopolitiikan tavoitteet ajavat Euroopan talouden syvään taantumaan – työmarkkinat kriisissä
EU:n ympäristöystävällisten sähköautojen ohjelma pysähtyy kustannusten nousun ja huonon suunnittelun seurauksena
Volvo irtisanoo työntekijöitään – sähköautoilla ei ole kysyntää Ruotsissa
Talvipakkaset hyydyttää lukemattomia sähköautoja tienposkeen
EU pitää tiukasti kiinni kunnianhimoisista ilmastotavoitteistaan vuodelle 2040
Tilaa
Ilmoita
0 Kommenttia
Uusin
Vanhin Äänestetyin
Palautteet
Näytä kaikki kommentit
Tagit

Uusimmat uutiset