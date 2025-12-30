Bensiini ja diesel tekevät paluun – sähköautojen suosio romahtaa

Yhä useampi autonostaja valitsee bensan tai dieselin – sähköautojen tulevaisuus näyttää epävarmalta. Sähköautojen suosio hiipuu, kun EU ja USA viestivät lievennyksistä ilmastotavoitteisiin.

Autoteollisuuden sähköinen vallankumous näyttää hiipuvan. Tuore kansainvälinen kuluttajatutkimus paljastaa, että yhä useampi autonostaja kääntyy takaisin perinteisten bensiinillä ja dieselillä kulkevien moottorien puoleen. EY:n Mobility Consumer Indexin mukaan joulukuussa 2025 jo noin puolet niistä, jotka aikovat hankkia auton kahden vuoden sisällä, suunnittelee valitsevansa polttomoottorin. Tämä on selvä nousu edellisvuoteen verrattuna.

Samaan aikaan kiinnostus täyssähköautoihin on romahtanut, ja myös hybridien suosio hiipuu. Skeptisyys sähköautoja kohtaan kasvaa: korkeat hankintahinnat, epävarma latausinfrastruktuuri sekä huoli jälleenmyyntiarvosta toistuvat syinä. Lisäksi geopoliittinen epävarmuus ja kauppakiistat tekevät kuluttajista varovaisempia.

Moni, joka aiemmin harkitsi sähköautoa, kertoo nyt lykkäävänsä hankintaa tai luopuvansa siitä kokonaan. Politiikan suunnanmuutokset vahvistavat epäilyksiä: Yhdysvalloissa presidentti Donald Trump on esittänyt helpotuksia polttoainetalouden vaatimuksiin, ja EU:ssa odotetaan lievennyksiä suunnitelmaan, jonka mukaan uusien bensiiniautojen myynti olisi kielletty vuodesta 2035 alkaen. Kuluttajille tämä viestii, ettei sähköauto ole enää ainoa tulevaisuuden vaihtoehto.

EY:n globaalin liikkuvuuden johtaja Constantin M. Gall tiivistää tilanteen: ”Siirtymä sähköön etenee hitaammin kuin moni odotti.”

Lähde: Reuters

