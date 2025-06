Berliinin päiväkotien opetussuunnitelma suututtaa vasemmistoa, kun LGBT-ideologia poistetaan varhaiskasvatusohjelmasta

Vasemmistopoliitikot ja LGBT-ryhmät ovat arvostelleet uutta opetussuunnitelmaluonnosta siitä, että siinä ei määrätä moninaisuuteen, sukupuoleen ja seksuaalisuuteen liittyvästä sisällöstä pikkulapsille.

Berliinin uuden päivähoito-ohjelman luonnos on herättänyt raivoa vasemmistopoliitikkojen ja aktivistiryhmien keskuudessa. He ovat raivoissaan siitä, että sukupuoli-identiteetti, LGBT-elämäntyyli ja syrjinnän vastainen kasvatus eivät ehkä enää ole keskeisiä aiheita, joita pikkulapsille opetetaan valtion ylläpitämissä laitoksissa.

Asiakirjassa, joka on vielä luottamuksellisessa tarkasteluvaiheessa, kerrotaan, että se vähentää kaupungin vuoden 2014 opetussuunnitelmaan sisältyvää ideologista sisältöä, ja se herättää syytöksiä ”’askeleesta taaksepäin'” edistyksellisestä LGBT-ideologiasta, jota nyt niin mielellään edistetään kaikkialla Länsi-Euroopassa.

”Sisältö, joka koskee erilaisuuden, queer-elämäntapojen, sukupuolen moninaisuuden ja syrjinnän vastaisen kasvatuksen tunnustamista ja aktiivista käsittelyä, on poistettu kokonaan tai supistettu minimiin”, valitti Alexander Freier-Winterwerb, sosialidemokraattisen puolueen (SPD) perhe- ja nuorisopolitiikasta vastaava tiedottaja. Tagesspiegel-lehden haastattelussa hän valitteli, että varhaiskasvatuksesta on poistettu materiaalia, jonka tarkoituksena on sisällyttää sukupuoli- ja identiteettiteoriaa varhaiskasvatukseen.

Uutta luonnosta, joka on laadittu CDU:n nuorisoasioista vastaavan valtiosihteerin Falko Liecken johdolla, ei ole vielä julkistettu, mutta se on jaettu valituille järjestöille ja asiantuntijoille kuulemista varten. Liecke puolusti asiakirjaa ja selvensi, että kyseessä on varhainen versio, johon voidaan tehdä muutoksia ja josta otetaan palautetta vastaan 26. kesäkuuta asti.

”Queer-sisällön poistaminen voi heikentää heidän mielestään lasten oikeutta ”tuntea itsensä tunnistetuksi ja turvalliseksi”

Tämä ei kuitenkaan ole estänyt aktivisteja ilmaisemasta närkästystään. Lesbojen ja homojen yhdistys (LSVD) varoitti, että queer-sisällön poistaminen voi heikentää heidän mielestään lasten oikeutta ”tuntea itsensä tunnistetuksi ja turvalliseksi”. LSVD:n toimitusjohtaja Florian Winkler-Schwarz vaati, että opetussuunnitelmassa on nimenomaisesti määrättävä queer-edustus ja että queer-aktivistit otetaan mukaan tarkistamaan asiakirjaa.

Kaupungin vuoden 2014 opetusohjelmassa korostettiin ”monimuotoisuutta” keskeisenä opetuskäsitteenä. Freier-Winterwerb valittaa nyt, että uudessa luonnoksessa mainitaan ”monimuotoisuus” vain kerran, eikä siinä viitata sukupuoli-ideologiaan.

”Lapset kasvavat hyvin erilaisissa perhemuodoissa – ja monet heistä kokevat jo varhain, että heidän elämäntodellisuuttaan ei tehdä näkyväksi tai että sitä jopa peitellään”, sanoi LSVD:n hallituksen jäsen Ulrich Kessler. LGBT-myönteinen ryhmä väittää, että tällaisen sisällön pois jättäminen heikentää yhtäläisiä mahdollisuuksia ja merkitsee syrjäytymistä.

Lähde: Remix News

