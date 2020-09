Berliinin raskaan sarjan rikollisista enemmistö maahanmuuttajia

Kovan luokan rikollisista Saksan pääkaupungissa valtaosa on ulkomaalaisia tai maahanmuuttajia. Täsmällistä tietoa ei ole, ihmettelee Berliner Zeitung. Tämä johtuu siitä, että maahanmuuttotaustaa ei kirjata 21 vuotta täyttäneiden rikollisten osalta.

Poliisin tiedoissa 1. elokuuta taseen mukaan on 606 kovan luokan rikollista, joiden tilillä on ryöstöjä, väkivaltarikoksia tai useampia vakavia rikoksia vuotta kohti. Näistä henkilöistä 382 omistaa Saksan passin, ulkomaalaisia on 224.

Maahanmuuttotaustaisen henkilön osalta merkintä tehdään 21-vuotiaaksi asti, mikäli toinen tai molemmat vanhemmista on saapunut muualta. Poliisin tilastoissa 18-21 vuotta täyttäneitä ”raskassarjalaisia” on 112 henkilöä. Heistä 31 (27,7 prosenttia) on ulkomaalaisia. Sen ohella henkilöistä 51 (45,5 prosenttia) on taustaltaan maahanmuuttajia. Näin ollen 30 (26,8 prosenttia) on kantasaksalaisia.

Muulta osin tarkkoja tietoja ei ole saatavilla. Oletettavaa on, että suuri enemmistö kaikista raskaan sarjan rikollisista myös on joko ulkomaalaisia tai maahanmuuttajataustaisia.

Berliinin senaatin eli osavaltiohallituksen sisäministeriö vastasi aiheesta esitettyyn parlamentaariseen kysymykseen. Sen esitti maapäivien eli osavaltioparlamentin kansanedustaja Marcel Luthe. Liberaalissa puolueessaan (FDP) huonoon huutoon joutunut Luthe on ollut hyvin aktiivinen mm. Breitscheidplatzin 2016 joulumarkkinoiden terrori-iskun tutkinnassa.

Luthe erotettiin FDP:n ryhmästä heinäkuun alussa. Hän on mielipidemittauksissa puolueen tunnetuin hahmo Berliinissä. Edellisissä osavaltiovaaleissa hän sai vaalipiiriäänistä liberaalien parhaan tuloksen.

Lähde Berliner Zeitung.