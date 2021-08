Bidenin radikaali tervetuloa-politiikka: Yhdysvaltain rajavartijoiden moraali on nyt lopussa

Yhdysvaltojen rajavartijat ovat lopussa – lähes jokainen työntekijä on masentunut.

Tämä johtuu siitä, että he eivät voi enää tehdä varsinaista työtään. Heidän on katsottava sivusta, kun siirtolaiset ylittävät laittomasti rajat. Yhdysvaltain vasemmistolainen presidentti Joe Biden on ajamassa politiikallaan maan turvallisuutta suonsilmäkkeeseen. Heinäkuussa laittomia rajanylityksiä oli eniten 20 vuoteen.

Washington Examinerin haastattelema liiton tiedottaja raportoi Bidenin aiheuttamasta katastrofista, joka on tapahtunut vain muutamassa kuukaudessa Trumpin tiukkojen lakien vesittämisen jälkeen. Pelkästään heinäkuussa 213 000 laittomasti Yhdysvaltojen alueelle saapunutta ulkomaalaista otettiin kiinni. Rajavartijat tietävät, että paljon enemmän ihmisiä ylittää rajan havaitsematta. Ylivoimaista siirtolaisvirtaa ei voi enää hallita. Satoja rajavartijoita on siirretty pois tehtävistään. Kuusikymmentä prosenttia laittomista maahantuloista tapahtuu Texasissa ja Uudessa Meksikossa. Yli puolet Texasin rajavartijoista joutuu tekemään muuta työtä kuin varsinaista rajavalvontaa – eli käsittelemään pidätettyjen tapauksia.

Tämän seurauksena vain 12 rajavartijaa partioi 245 mailin pituista rajaa Yhdysvaltain lounaisosassa. Toisinaan vain yksi mies koiran kanssa partioi erittäin aktiivisella rajanylityspaikalla McAllenissa Texasissa, koska kaikki muut virkamiehet tarvitaan paperityöhön ja laittomien siirtolaisten kuljettamiseen. Tämä on erityisen huolestuttavaa, kun otetaan huomioon, että rajoja ylittävät myös huumeiden salakuljettajat ja terrorismista epäillyt. Entinen rajavalvonnan päällikkö Rodney Scott, jonka Bidenin hallinto korvasi toisella elokuun alussa, sanoo, että FBI:n terroristilistaan kuuluvia henkilöitä saapuu Yhdysvaltoihin ennennäkemättömällä vauhdilla.

– Tehtävä ei ole enää ”estä, jäljitä, pidätä”, sanoo eräs virkailija.

– Pikemminkin se on ”odota kunnes kaikki ovat ylittäneet rajan, vie heidät sitten asemalle ja käsittele tapaus”.

Virkailijan mukaan tarvitaan lisää agentteja etulinjaan, ei paperitöihin.