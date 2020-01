Birminghamilainen koulu erottelee tyttöjä ja poikia – opettaja: ”Yliopisto ei ole tyttöjä varten”

Birminghamissa sijaitseva islamilainen lukio erottelee lainvastaisesti tyttöjä ja poikia. Koulun opettajan mukaan yliopisto ei ole tyttöjä varten.

Redstone Educational Academyn 152 oppilaan yksityiskoulun viime syksynä tarkastaneet viranomaiset havaitsivat, että pojille annetaan enemmän etuoikeuksia kuin tytöille.

Yliopettaja Saadat Rasool kiistää Daily Mailin mukaan viranomaisten syytökset ja sanoo, että koulun käytännöt ovat linjassa muslimioppilaiden vanhempien uskonnollisten käsitysten kanssa.

Viranomaisten raportin mukaan tyttöjä on estetty ottamasta osaa joihinkin urheilulajeihin, pojille on annettu etusija työharjoittelussa ja eräs opettaja on jopa sanonut, että yliopisto ei ole tyttöjä varten. Tyttöjen on koulumatkoilla pakko käyttää univormua, mutta poikien ei. Lisäksi poikien ja tyttöjen tulee suorittaa koulumatkansa erillään toisistaan.

Saadat Rasool kertoo, että koulu on hakenut lupaa toimia erikseen poika- ja tyttökouluna, mutta hakemusta ei ole vielä hyväksytty. Koulu on toiminut nykyisellä tavalla jo 12 vuoden ajan.

Viranomaiset kritisoivat myös koulun opetuksen sisältöä ja tasoa. Koulussa muun muassa opetetaan kaikille oppilaille islamia, mutta ei juurikaan muita yleisiä uskontoja ja niihin liittyviä tapoja.

Lähistöllä sijaitsevaa Greenfieldsin peruskoulua johtaa samainen Saadat Rasool, ja viranomaiset ovat jo vuonna 2018 vaatineet koulua lopettamaan sukupuolierottelun.