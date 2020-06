Black Lives Matter -mielenosoitukset ottaneet kohteekseen valkoisen kulttuuriperinnön – patsaita ja kirkkoja töhritty sekä vahingoitettu

Yhdysvalloissa rasisminvastainen liike on ottanut muistomerkit kohteekseen jo aiemmin, ja etenkin sisällissodan Etelävaltioihin liittyviä patsaita ja symboleja on haluttu karsia katukuvasta jo vuosikymmenten ajan. Black Lives Matter on kiihdyttänyt patsaisiin liittyvää historiapoliittista keskustelua, kampanjointia ja mielenosoituksia. Aiempien vuosien työ on viime päivinä konkretisoitunut kertarytinällä ympäri Yhdysvaltoja ja myös Eurooppaan levinneiden mielenosoitusten tuoksinassa.

Virginian Richmondissa sotkettiin graffitein Konfederaation presidentti Jefferson Davisin sekä Konfederaation kenraalien patsaat. Davisin patsaan kaulaan kiinnitettiin hirttoköysi ja se yritettiin kaataa sillä. Monista Konfederaatioon liittyvistä muistomerkeistä vastaavan United Daughters of the Confederacy -perinneyhdistyksen toimistoa vastaan hyökättiin. Perinneyhdistyksen rakennukseen kirjoitettiin spraymaalilla solvauksia ja iskulauseita ja se sytytettiin tuleen. Osavaltion taidemuseon sekä sen historian ja kulttuurinmuseon välissä sijaitseva perinneyhdistyksen rakennus kärsi huomattavia vahinkoja. Lähellä sijaitseva afroamerikkalainen Rumors of War -ratsastajapatsas, joka on pystytetty vastineeksi kaupungin Konfederaatioon liittyville muistomerkeille, pysyi mellakoiden ajan koskemattomana.

Kenraali J. E. B. Stuartin patsas mielenosoitusten jälkeen:

Here's a look at the J.E.B. Stuart Monument in Richmond. @NBC12 pic.twitter.com/Ui7c7EyvAQ

Alabaman suurimmassa kaupungissa Birminghamissä konfederaatioupseerin patsas onnistuttiin kaatamaan narulla. Se ja läheinen Konfederaation sotilaiden muisto-obeliski töhrittiin graffitein. Yli 120-vuotias obeliski on ollut kohteena jo aiemmin, se oli peitetty vaneriseinämillä ja sille on pyritty saamaan lain nojalla suojelumääräys. Mellakoiden timmellyksessä Birminghamin yliopiston egyptologian professori Sarah Parcak julkaisi Twitterissä vaihe-vaiheelta etenevät ohjeet, miten kaadetaan obeliski (”joka saattaa olla naamioitunut rasistiseksi muistomerkiksi, enpä tiedä”). Alabaman osavaltion laki kieltää Konfederaation muistomerkkien poistamisen, mutta Birminghamin pormestari määräsi obeliskin poistettaviksi silläkin uhalla, että kaupunki saa osavaltiolta sakot. Siirtoa perusteltiin yleisellä turvallisuudella ja levottomuuksien välttämisellä.

Etelä-Carolinassa perinneyhdistyksen aktiivit puhdistivat töhrittyjä patsaita ja Pohjois-Carolinassa sekä Texasissa patsaita vastustavat ja puolustavat mielenosoittajaryhmät kohtasivat käsirysyssä. Philadelphiassa oli jo aiemmin päätetty siirtää lähivuosina pois rasistisena pidetyn pormestarin Frank Rizzon patsas, ja kaupungin nykyinen pormestari Jim Kennedy ilmoitti nyt, että siirtoa aikaistetaan lähikuukausiin. Denverissä Coloradon sotilaiden muistomerkkiin kiinnitettiin mustien poliisiväkivallan uhrien kuvia ja veistoksen aseen piippuun ripustettiin liikennekartio. Jopa armenialaisten kansanmurhan muistomerkkiin maalattiin spraymaalilla Black Lives Matter -liikkeen iskulauseita. Washington DC:ssä Lincolnin muistomerkki ja toisen maailmansodan muistomerkki töhrittiin graffitein ja Valkoisen talon kupeessa sijaitseva, ”Presidenttienkirkkona” tunnettu Johanneksenkirkko sytytettiin tuleen.

Puolan suurlähettiläs paheksui Washingtonissa olevan Tadeusz Kościuszkon patsaan töhrimistä ja vaati sen pikaista palauttamista alkuperäiseen kuntoon. Kościuszko on puolalaisten kansallissankarina kunnioittama sotilasjohtaja ja valtiomies, joka palveli myös Yhdysvaltain vapaussodassa. Kentuckyn Louisvillessä Ludvig XVI:n – Ranskan kuningas jonka mukaan kaupunki on nimetty – patsaan käsi revittiin irti. Black Lives Matter -mielenosoitukset ovat olleet erittäin laajoja ja monia muitakin patsaita ja kirkkoja Yhdysvalloissa on vahingoitettu niiden yhteydessä. Ilmiö ei rajoitu vain Yhdysvaltoihin vaan kulttuuriperinnön vahingoittamista on esiintynyt myös Euroopassa järjestetyissä Black Lives Matter -mielenosoituksissa.

The Thaddeus Kościuszko monument in Warsaw, a replica of the one standing nearby the White House, was vandalised last night and tagged with the words “Black Lives Matter”.

Puolan Varsovassa oleva samanlainen Kościuszkon patsas kuin Washington DC:ssä töhrittiin myös Black Lives Matter -iskulausegraffitein. Ranskassa kansallissankari Jeanne d’Arcin patsas Toulousessa töhrittiin poliisiväkivallan vastaisin graffitein. Helsingissä tuomiokirkon muuriin spraymaalattiin iskulausegraffiteja. Britannian keskeisin sodissa kaatuneiden muistomerkki, Lontoon Whitehallissa sijaitseva The Cenotaph -muistomerkki, töhrittiin Normandian maihinnousun alkamisen muistopäivänä. Myös Winston Churchillin ja kuningatar Viktorian patsaat töhrittiin. Bristolin kiistelty 1700-luvun valtiomiehen Edward Colstonin patsas heitettiin mereen. Mielenosoittajat ottivat Colstonin patsaan kohteekseen, koska tämä oli käynyt kauppaa orjilla. Kenties selkein rotuasetelma oli kuitenkin Belgiassa, jossa mieltä on osoitettu usean kuningas Leopold II:n patsaalla. Kuningas hallitsi Kongon vapaavaltiota kovalla kädellä. Mielenosoittajajoukkio kiipesi Leopoldin ratsastajapatsaalle heiluttaen iskulausekylttejä ja Kongon demokraattisen tasavallan lippua ja Leopoldin rintakuva sotkettiin maalilla ja peitettiin mestaushuppua muistuttavalla kankaalla, jossa luki ”I Can’t Breathe” viittauksena Black Lives Matter -liikkeen esilläpitämään George Floydin kuolemaan:

The bust of King Leopold II of Belgium, who orchestrated the colonial genocide of 10 million Congolese people, has been defaced by protesters in Ghent, Belgium.

The movement against racism and injustice is truly global! pic.twitter.com/MZLlX7eeFZ

— Facts About Africa (@OnlyAfricaFacts) June 3, 2020