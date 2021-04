”Black Lives Matter” -perustaja osti miljoonahuvilan

”Black Lives Matter” -liikkeen (BLM) perustaja Patrisse Khan-Cullors on noussut otsikoihin ylellisen elämäntapansa vuoksi. ”Marxisti” osti vastikään kartanon 1,4 miljoonalla dollarilla Los Angelesissa.

Talossa on kolme makuu- ja kylpyhuonetta, ja loistoasunto sijaitsee alueella, jossa 88 prosenttia asukkaista on valkoisia. 37-vuotias ”marxisti” omistaa jo entuudestaan neljä asuntoa, joiden yhteisarvo on 3,2 miljoonaa dollaria.

Patrisse Khan-Cullorsin kapitalistinen käytös on aiheuttanut raivostuneita reaktioita sosiaalisessa mediassa. Häntä syytetään muun muassa omaisuuden hankkimisesta mustien kuolemilla.

– Kun kuljeskelee ympäriinsä kutsuen itseään sosialistiksi, täytyy miettiä, kuinka suuri osa omasta henkilökohtaisesta rahasta menee hyväntekeväisyyteen.

Viime vuoden lopussa BLM oli otsikoissa taloudellisten väärinkäytösten ja avoimuuden puutteen vuoksi. Useat paikalliset liikkeen haarat valittivat, että Khan-Cullorsin johtajuus ei ”ole koskaan tuottanut hyväksyttävää sisäistä molemminpuolista luottamusta”.

Lisäksi on epäselvää, mihin miljoonien lahjoitukset suuryrityksiltä kuten Apple, Microsoft ja Amazon ovat menneet.

Lähde Junge Freiheit.

Korjattu sanamuotoja 12.4 klo 22:15