Black Lives Matter – ”Kerro minulle millaisia ystäväsi ovat niin minä kerron sinulle millainen sinä olet”

Kun Black Lives Matter -järjestö (BLM) väittää vastustavansa poliisin väkivaltaa ja rasismia kaikkialla maailmassa, se samaan aikaan tukee maailman brutaaleimpia diktaattoreita. Erityisesti BLM-järjestön perustajat ovat profiloituneet marxismin ja kommunistidiktaattorien fanaattisina kannattajina.

Kuvissa voidaan nähdä ystävykset, Venezuelan kommunistidiktaattori Nicolás Maduro Moros ja yksi Black Lives Matter -järjestön perustajista, Opal Tometi.

Millainen järjestö hengailee brutaalin vasemmistodiktaattorin kanssa? Vain sellainen, jolla on sama arvopohja kuin Madurolla.

YK syytti viime vuonna Maduron hallintoa julmasta väkivallasta kuten kidutuksista ja vastustajien tappamisesta. Näyttää siltä, että hänellä on kumppani Yhdysvalloissa.

Patrice Cullors, myös yksi BLM-järjestön perustajista, on sanonut, että he ovat ”koulutuksen saaneita organisaattoreita ja marxisteja”.

Hardly a hidden secret, but useful with wilful idiots, BLM co-founder says she and her partner are trained organisershttps://www.kansalainen.fi/wp-admin/revision.php?revision=77048 and Marxists. pic.twitter.com/JmHbtTsr4w

— Dogz Bollox🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Right Wing News (@Bollocks_Dogz) June 18, 2020