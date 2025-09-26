Bosch suunnittelee massiivisia irtisanomisia, jopa kymmeniä tuhansia työpaikkoja vaarassa

Bosch, joka on maailman suurin autonosien valmistaja, aikoo laajentaa säästöohjelmaansa ja vähentää henkilöstöään merkittävästi haastavien markkinaolosuhteiden vuoksi.

Saksalainen talouslehti Handelsblatt raportoi, että yhtiö valmistautuu karsimaan työntekijämääräänsä jopa viisinumeroisella luvulla – tarkkaa maakohtaista vaikutusta ei kuitenkaan vielä tiedetä.

Sveitsiläinen Bluewin.ch arvioi, että irtisanomisten määrä voi nousta kymmeniin tuhansiin. Tämä ilmoitus tulee sen jälkeen, kun Bosch on jo aiemmin vähentänyt 10 000 työpaikkaa. Myös Puolassa sijaitseva jarrutehdas menetti tänä vuonna kymmeniä työntekijöitä.

Boschin työvoimajohtaja Stefan Grosch kertoi Stuttgarter Zeitungille, että yhtiö pyrkii leikkaamaan liikkuvuusdivisioonansa kustannuksia 2,5 miljardilla eurolla vuosittain. Tavoitteeseen päästään hänen mukaansa vuoteen 2030 mennessä – mutta vain, jos oikeat toimenpiteet saadaan ajoissa käyntiin.

Toimitusjohtaja Stefan Hartung puolestaan totesi hiljattain, että Bosch aikoo taistella jokaisesta sentistä kilpailijoiden kanssa, sillä kysyntä on rajallista ja kilpailu kovaa. Samalla yhtiö joutuu kamppailemaan kasvavien kaupan esteiden kanssa, ja Hartung ennustaa lisää rakenteellisia muutoksia lähitulevaisuudessa.

Handelsblattin mukaan Boschin liikevaihto kasvaa vuonna 2025 noin kaksi prosenttia viime vuoden 90,5 miljardin euron tasosta. Yhtiö, joka työllisti viime vuonna noin 418 000 ihmistä maailmanlaajuisesti, ei ole kommentoinut irtisanomisuutisia julkisesti, mutta on ilmoittanut pitävänsä lehdistötilaisuuden myöhemmin torstaina.

Saksalaiset yritykset ovat viime vuosina olleet suurissa vaikeuksissa, ja laajoja irtisanomisia on nähty sekä viime että kuluvana vuonna. Autoteollisuus ja sen alihankkijat ovat kärsineet erityisesti. Yksi merkittävä tekijä on hiipuva kysyntä Kiinan markkinoilla, jotka ovat perinteisesti olleet saksalaisvalmistajien vahvaa aluetta. Kiinalaiset kuluttajat kääntyvät yhä enemmän kotimaisten merkkien, kuten BYD:n, puoleen.

Lähde: Remix News

Lue lisää aiheesta: