Bosnia-Hertsegovina haluaa estää laittomien siirtolaisten maahantulon – kyse on turvallisuudesta ja alueen vakaudesta

Bosnia-Hertsegovinan ministerineuvosto pitää siirtolaiskriisiä vakavana uhkana.

Dragan Čović, Bosnia-Hertsegovinan ministerineuvoston puheenjohtaja vakuuttaa, että neuvosto tulee katsomaan siirtolaiskriisiä uudesta näkökulmasta. Siitä on tulossa Bosnia-Hertsegovinaa ja sen vakautta uhkaava merkittävä ongelma.

– On tosiasia, että tähän saakka emme ole harkinneet siirtolaisten pysäyttämistä ja laittoman maahantulon estämistä, sen sijaan olemme miettineet, miten heidän suhteensa tulisi toimia, Čović sanoi lauantaina Mostarissa, missä hän tapasi EU-puheenjohtajamaa Kroatian ulko- ja Eurooppa-asioiden ministerin Gordan Grlić-Radmanin.

Čović usko, että siirtolaiskriisi on muuttunut humanitaarisesta ongelmasta turvallisuusongelmaksi.

– Toivon, että ministerineuvosto saa ajettua läpi jo kaksi vuotta sitten esille nostamansa lait, jotta näiden ihmisten ei enää annettaisi saapua maahan. Emme edes tiedä näiden ihmisten henkilöllisyyttä ja heidän todellisia aikeitaan, ministerineuvoston puheenjohtaja Čović painotti.

Čovićin mukaan on aivan selvää, että suurin osa siirtolaisista on vain läpikulkumatkalla kohti EU-maita, mutta aina on olemassa vaara ”joidenkin muiden tavoitteiden” [maan väestöstä 51 prosenttia on muslimeja] olemassaolosta. Siksi Bosnia-Hertsegovinan ministerineuvosto haluaa asian käsittelyä varten poliittisen ratkaisun.

Puheenjohtaja Čović muistutti myös, että laiton siirtolaisuus ja todellinen pakolaisuus tulee erottaa toisistaan. Tähän ja laittoman siirtolaisuuden vastaiseen taisteluun hän haluaa kaikkien EU-jäsenmaiden osallistuvan.

Lähde Kamenjar