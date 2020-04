Bosnia-Hertsegovinan turvallisuusministeri: ”Karkotamme 10 000 elintasopakolaista, he ovat turmioksi kansalaistemme turvallisuudelle ”

”Antakoon EU rahaa heidän karkottamisekseen sen sijaan että antaa rahaa pitääkseen heidät täällä”, Fahrudin Radoncic sanoi maassa olevasta 10 000 elintasopakolaisesta.

Bosnia-Hertsegovinan turvallisuusministeri Fahrudin Radoncic sanoi keskiviikkona, että Bosnia-Hertsegovinasta ei tule eurooppalaista parkkipaikkaa siirtolaisille. Ministerin mukaan 10 000 siirtolaista tullaan karkottamaan.

– Kantani on selkeä. Annoin eilen ohjeet ulkoasiain toimiston johtaja Slobodan Ujic’lle, jotta tämä laatisi listan 9000 – 10 000 laittomasta elintasopakolaisesta, jotta voidaan katsoa, kuinka heidät saadaan karkotettua Bosnia-Hertsegovinasta. Nähtäväksi jää, ketkä suostuvat vapaaehtoiseen karkotukseen ja mitä teemme niille tuhansille, jotka eivät halua näyttää passiaan tullakseen tunnistetuksi. Kyseessä on valtava turvallisuusongelma, ja se on turmioksi kansalaistemme turvallisuudelle, ministeri Radoncic sanoi.

Ministeri totesi, että toimenpide ei tällä erää koske syyrialaisia. Hän myös painotti, että Bosnia-Hertsegovinan suunnitelmat eivät ole epäinhimillisiä.

– Kaikki nämä siirtolaiset tulevat maista, jotka ovat rikkaampia kuin Bosnia-Hertsegovina ja heidät täytyy karkottaa. Antakoon EU rahaa heidän karkottamisekseen sen sijaan että antaa rahaa pitääkseen heidät täällä. Emme ole epäinhimillisiä, mutta meillä on tällä hetkellä 40 000 – 50 000 työtöntä ja 10 000 siirtolaista, joiden mielestä Bosnia-Hertsegovina on ”Euroopan parkkipaikka”, eikä se voi olla niin, turvallisuusministeri muistutti.

