Bosnialainen puolusti veljeään kun laiton siirtolainen puukotti hengiltä – tekijä edelleen tavoittamatta

Yksi henkilö kuoli ja kaksi loukkaantui vakavasti Sarajevossa vähän yli viikko takaperin. Hyökkääjät olivat laittomasti maassa olevia kolmannen maan siirtolaisia.

Yhteenotossa kuoli 36-vuotias bosnialaismies. Mies sai kuolettavan veitseniskun kun hän yritti puolustaa veljeään, jonka kimppuun siirtolaiset olivat käyneet.

Tapahtumapaikka oli kahvila, jonka omistaa menehtyneen veli. Veli otti yhteen kahvilaan tunkeutuneiden ja ongelmia aiheuttavien laittomien siirtolaisten kanssa, ja kun hän oli jäämässä alakynteen, hän kutsui 36-vuotiaan apuun.

Kun 36-vuotias käänsi selkänsä, häntä iskettiin veitsellä. Kaksi muuta sai kahakassa haavoja veitseniskuista. Toinen haavoittuneista on 36-vuotiaan veli, jonka saamat vammat ovat vakavia

Viime torstaina poliisi pidätti heti tapahtuman jälkeen etsintäkuuluttamansa siirtolaisen. Mies on lähtöisin Marokosta. Tämän hetkisen tiedon mukaan marokkolaismies ei kuitenkaan ole murhaaja.

– Henkilöä ei ole toistaiseksi pystytty yhdistämään rikokseen, tiedotti poliisi.

Marokkolaismies on ”poliisin vanha tuttu” ja hänet on aiemmin tuomittu huumausainerikoksista mutta päästetty sittemmin vapaalle jalalle. 34-vuotias marokkolainen laiton siirtolainen on luovutettu maahanmuuttoviranomaisille.

Poliisi jatkaa tutkimuksia ja yrittää selvittää tapaukseen osallisten siirtolaisten henkilöllisyyksiä.

Veitsihyökkäyksen uhri haudattiin viime perjantaina Sarajevossa Vlakovon hautausmaalle. Siirtolaishyökkäyksen uhria viimeiselle matkalle oli saattamassa satoja ystäviä ja tuttuja.

Lähde Kamenjar (1, 2, 3).