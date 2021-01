Bosnialaiset tilapäisestä vastaanottokeskuksesta: ”Me kyllä tiedetään, mitä teidän ’tilapäinen’ tarkoittaa!”

Bosnialaiset tietävät jo, mitä ”tilapäinen” tarkoittaa. Eikä tämä koske pelkästään Bihaćia vaan koko Bosnia-Hertsegovinaa. Näin kokee bosnialainen, joka vastustaa hallituksen suunnitelmia väliaikaisen vastaanottokeskuksen perustamiseksi.

Lipan siirtolaisleiri tuhoutui ennen voudenvaihdetta, kun syvemmälle Länsi-Eurooppaan pyrkivät ja Bosniaan juuttuneet laittomat siirtolaiset polttivat leirin.

Bosnian hallitus päätti, että noin 1000 siirtolaista majoitetaan jo aiemmin suljettuun Biran leiriin Bihaćissa.

Bihaćin asukkaat vastustavat raivokkaasti suunnitelmia sijoittaa laittomia siirtolaisia keskelle heidän kaupunkiaan. Vastustus kumpuaa aikaisemmista kokemuksista.

Taistelu on ollut käynnissä jo kuukausien ajan, ja joka yö paikalliset asukkaat pitävät vartiota Biran edustalla, jotta laittomat siirtolaiset eivät pääse alueelle.

Euroopan neuvoston Sarajevon toimiston edustaja Drahoslav Štefánek saapui Bihaćiin neuvottelemaan paikallisten asukkaiden kanssa vastaanottokeskusta koskevista suunnitelmista.

– Hän saapui puhumaan kansalaisille, turvamiesten suojaamana. Me tietysti sanoimme ei, alueen asukas Sej Ramić kirjoitti Facebookissa viitaten Štefánek käyntiin paikkakunnalla.

– Hän yritti vakuuttaa meille, että kyseessä olisi vain väliaikainen siirtolaisten majoitus. Me tiedämme, mitä väliaikainen tarkoittaa. Tässä ei enää ole kyseessä vain Bihać vaan sen sijaan koko Bosnia-Hertsegovina ja ehkä koko alue. Meitä kohtaan asetettu paine on tietoista, koska he haluavat asuttaa ne ihmiset tänne ja hitaasti hävittää ja häätää meidät.

Ramić kutsui kaikki Bihaćin ja muiden kaupunkien asukkaat saapumaan Biran edustalle näyttämään, että kaupunki kuuluu heille.

– Me emme salli heidän saapumistaan. Puolustaudumme jos se on tarpeen, emmekä salli siirtolaisten paluuta Biraan, Ramić kirjoitti.



