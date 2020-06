Brandenburgin AfD Saksan suojelupoliisin tarkkailuun

Suojelupoliisi on asettanut Brandenburgin koko AfD-järjestön tarkkailtavaksi. Osavaltion suojelupoliisin päällikkö sanoi järjestön osin jo ylittäneen rajan, jossa toiminta on määriteltävissä äärioikeistolaiseksi.

Saksan Perustuslain suojeluviraston Brandenburgin päällikkö Jörg Müller perusteli epäilyttäväksi järjestöksi nimeämistä sillä, että sen toiminnassa ja pyrkimyksissä olisi kyseessä uhka perustuslaille.

”Vapaudellis-demokraattista perusjärjestystä” uhkaisivat järjestön jäsenten äärimmäiset poliittiset asenteet sekä AfD:n kansallismielisen suuntauksen edustajien voimakas vaikutus järjestöön. ”Siiven” (Flügel) vaikuttajia on vaadittu lakkauttamaan verkostonsa. Suojelupoliisi ilmaisi äskettäin epäluulonsa, olisiko luvattu lakkautus tapahtunut.

Müller lisäsi, että todistettavasti Brandenburgin AfD:llä olisi sekä henkilötason että rakenteellisia yhteyksiä muihin äärioikeistolaisiin järjestöihin. Keskeinen esimerkki koskee järjestön puheenjohtajaa. AfD erotti Andreas Kalbitzin puolueesta toukokuussa, mutta Brandenburgin maapäivien AfD-ryhmä kieltäytyi erottamasta järjestön keulakuvaa jäsenyydestään. Puoluejohto oli lukenut Kalbitzin synniksi toiminnan äärioikeistolaiseksi määritellyn partiolaistyyppisen nuorisojärjestön piirissä neljännesvuosisata sitten.

Sekä koko Saksan että useiden osavaltioiden suojelupoliisi on viime syksystä alkaen ollut erityisen kiinnostunut AfD:n toiminnasta. Myös kilpailevat puolueet ovat hätkähtäneet puolueen suurmenestystä kolmissa osavaltiovaaleissa itäisessä Saksassa.

Kalbitzin johtama Brandenburgin järjestö kaksinkertaisti kannatuksensa syyskuun 1. päivän vaaleissa. Siitä tuli maapäivien toiseksi suurin ryhmä äänestäjistä 23,5 prosentin antaessa tukensa. SPD säilyi suurimpana koko vasemmiston kuitenkin menettäessä niukasta enemmistöstään lähes 15 prosenttiyksikköä. CDU kärsi niinikään suuren tappion.

AfD:n puoluejohdon pulmana asiassa on, että kannatus erityisesti itäisessä Saksassa on noussut kohisten suojelupoliisin epäilyttäviksi nimeämien poliittisten toimijoiden johdolla. Puoluejohto erotti Kalbitzin niukalla enemmistöllä. Tämä on valittanut asiasta Berliinin maaoikeuteen. Pääkaupunkia ympäröivässä Brandenburgissa on 2,5 miljoonaa asukasta.

