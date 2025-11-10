Brasilian vasemmistolainen presidentti saapuu maan ilmastokokoukseen – majailee yli 4000 litraa dieseliä kuluttavassa hotellilaivassa

45 metriä pitkä ja 8 metriä leveä alus purjehtii yli 1650 kilometriä yhteen suuntaan kokouskaupunkiin.

Brasilia tulee isännöimään pian alkavaa COP30 -ilmastokokousta, jonne yli 190 maan edustajat kerääntyvät keskustelemaan ”ilmastotoimenpiteistä” marraskuun 21 päivä asti.

Tapahtumaan luonnollisestikin ottaa osaa myös maan työväenpuolueeseen kuuluva presidentti Luiz Inácio Lula da Silva vaimonsa ja delegaationsa kanssa, jotka tietenkin haluavat vain parasta ilmastoystävällisten vaihtoehtojen sijaan, joten koko porukka tulee majailemaan paikallisten hotellien sijaan veronmaksajien rahoilla vuokratussa hotellilaivassa.

Iana III -niminen hotellialus kuuluu Manauksessa sijaitsevalle kuljetus- ja turismiyhtiölle, joka tulee ajamaan 45 metriä pitkän ja 8 metriä leveän laivansa yli 1650 kilometrin matkan Amazon-jokea pitkin kokouskaupunkiin Belémiin. Laivan edestakaisen matkan on laskettu kuluttavan yli 4000 litraa dieseliä.

Brasilian hallinto sanoi hotellilaivan vuokraamisen olevan ”kaikista taloudellisin vaihtoehto verrattuna vaihtoehtoihin tavanomaisista hotelleista Belémiissä.” Hallinto ei kuitenkaan tarkentanut yksityiskohtia siitä, mitä muita vaihtoehtoja käytiin läpi ennen laivan vuokraamista. On kuitenkin vaikea uskoa, että kaupungista ei löytyisi laivan vuokraamista halvempia vaihtoehtoja, sillä aluksen päivävuokra on keskimääräisesti 2647 Brasilian realia (429€) per matkustaja, eikä tähän ole laskettu mukaan laivan kuljetuskuluja.

Da Silva kuitenkin oli ilmaissut aikomuksensa lokakuun alussa majailla kokouksen aikana aluksella, jolloin hän samalla sanoi ”En kaipaa ylellisyyksiä. Kerroin vaimolleni, että en mene hotelliin. Aion nukkua laivalla. Samalla kun gringot nukkuvat, minä tulen kalastamaan.”

Ylellisyyksistä nauttiva maailman eliitti lentää vuosittain järjestettäviin kansainvälisiin COP-ilmastokokouksiin suunnittelemaan tavallisten kansalaisten hiilidioksidipäästöjen vähentämistä samalla, kun kokous itsessään todennäköisesti tuottaa tolkuttomat määrät kasvihuonekaasuja.

Eliitti voisi halutessaan pitää palaverinsa etäyhteydellä olemattomalla hiilijalanjäljellä ja verorahojen törsäämisellä, mutta jostain syystä he eivät taida edes harkita moista vaihtoehtoa.

Lähde: Breitbart

